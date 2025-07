Concorso annullato, la replica del Comune di Albenga a Podio: “Parla senza conoscere, la politica non può interferire nei concorsi”

Dopo l’intervento del consigliere comunale di minoranza Nicola Podio sul caso del concorso pubblico per un operatore nel settore turismo, bandito dal Comune di Albenga a fine 2024 e successivamente annullato, con cui chiedeva al sindaco di chiarire la sua posizione davanti al Consiglio comunale, arriva la replica dell’Amministrazione.

“Ci sorprende che il consigliere Podio, dopo essersi candidato alla carica di sindaco, continui a dimostrare una scarsa conoscenza del funzionamento della macchina comunale. Non è la prima volta, infatti, che diffonde comunicati dai toni polemici senza aver prima approfondito con attenzione i temi di cui parla, per di più questa volta facendosi forte di una lettera anonima.

Nel caso specifico, è lui stesso ad ammettere di non conoscere le dinamiche della situazione e di non voler entrare nel merito. Una posizione quantomeno singolare, soprattutto per chi ricopre il ruolo di consigliere comunale e dovrebbe essere informato prima di esprimere giudizi pubblici.

Questo modo di agire sembra mirato unicamente a generare confusione e malcontento tra i cittadini, che comprensibilmente possono non conoscere a fondo tali procedure. Diverso, però, è il suo caso in quanto dovrebbe, invece, avere ben chiari i limiti e le competenze della politica rispetto all’operato degli uffici.

Dalle dichiarazioni di Podio traspare l’idea che l’Amministrazione avrebbe dovuto o potuto intervenire direttamente in merito al concorso in questione, cosa lontana dal nostro modo di operare. È doveroso ribadire che la Politica non può e non deve entrare in queste dinamiche così come non deve entrare nelle dinamiche di appalti e gare. La gestione delle procedure concorsuali spetta agli uffici competenti, in totale autonomia e trasparenza.

Non appena si è presentata una possibile criticità, l’Amministrazione ha tempestivamente conferito incarico a un legale per effettuare le opportune verifiche: questa è l’unica affermazione corretta espressa dal consigliere Podio.

Da tali verifiche il legale esperto in materia di concorsi – che ha comunque confermato la bontà e legittimità dell’operato della commissione – ha suggerito di annullarne una parte a causa di una imprecisione procedurale dello stesso, parte che verrà ripetuta.

Riteniamo importante ribadire che la trasparenza e il rispetto delle regole siano al centro del nostro operato. Ed è proprio per questo che certe affermazioni superficiali e non supportate dalla conoscenza dei fatti non contribuiscono in alcun modo al bene della comunità”.