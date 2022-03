Raddoppio ferroviario, Arboscello (Pd): “Fondamentale ascoltare le preoccupazioni degli agricoltori. Chiesto audizione del commissario Macello e FS”

Il raddoppio della linea ferroviaria Finale – Andora è un’opera che permette di superare un ritardo storico del Ponente ligure nella mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Saranno raddoppiati 32 chilometri di tracciato di cui 25 in galleria e questo renderà più veloce il collegamento con resto del Nord Italia e la Francia. “È però fondamentale ascoltare e risolvere le preoccupazioni del settore agricolo, che nelle zone interessate dal cantiere ferroviario vive e coltiva – sottolinea Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd -. Gli agricoltori infatti sono preoccupati che con i lavori si prosciughino le falde, si interrompano cioè i corsi d'acqua e a risentirne possa essere l'intero territorio, pieno di terreni che senz'acqua muoiono”.

“A chi produce nel territorio agricolo interessato dai lavori vanno erogati i giusti e corrispondenti indennizzi. Su questo punto serve massima chiarezza. Per questo motivo – prosegue -, ho richiesto la convocazione della III commissione per audire il commissario straordinario per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Finale Ligure - Andora dott. Vincenzo Macello, i rappresentanti di RFI, la CIA di Savona, la Confagricoltura, i sindaci dei comuni interessati dal tracciato, in particolare Albenga e Borghetto Santo Spirito, Coldiretti e il presidente della Provincia di Savona", conclude Arboscello.