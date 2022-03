Albissola, le iniziative dello Sportello Antiviolenza "Alda Merini" per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne lo Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV inaugurerà la mostra “Il luogo più pericoloso”, in cui saranno esposti più di trenta piatti in ceramica realizzati durante il laboratorio delle artiste Natalia Saurin e Silvia Levenson.

Tali opere sono nate nell’ambito di un evento tenuto per la ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lo scorso 25 novembre, e sono state create da volontari dello Sportello Antiviolenza e cittadini albissolesi, in collaborazione con gli “Amici di Casa Jorn”, con la fabbrica “La Nuova Fenice” e il Lions Club Alba Docilia.

I piatti resteranno esposti fino al 12 marzo presso i locali della “Trattoria Moderna – Sale Fino”, sita ad Albissola Marina, in via Colombo.

I visitatori della mostra potranno accaparrarsi una delle creazioni esposte con una semplice donazione in favore dello Sportello Antiviolenza Alda Merini Odv, così fornendo il proprio sostegno nella missione diffusa dai volontari di tale associazione.

“Lei lo provocava”, “Lei non lo amava più”, “Pazzia d’amore”, queste sono soltanto alcune delle scritte protagoniste dei piatti realizzati per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere.

“Non potevamo scegliere una giornata migliore per presentare alla cittadinanza le creazioni realizzate durante il laboratorio tenuto lo scorso novembre, volto proprio a prevenire la violenza domestica. Si tratta di piccole creazioni di privati, i quali si sono messi in gioco a sostegno del nostro Sportello e di tutte le vittime di violenza”, così spiega Ilenia Porro, Presidente dello Sportello Antiviolenza Alda Merini.

L’appuntamento è per l’8 marzo alle ore 17,00 presso la Trattoria Moderna – Sale Fino per l’apertura della mostra alla presenza delle Istituzioni, delle Associazioni sostenitrici del progetto e di tutta la cittadinanza.

Sabato 12 marzo, in occasione della chiusura della mostra, avverrà anche la consegna del premio “Senza Rossetto”, alla sua quarta edizione. Tale cerimonia si terrà alle ore 17 presso “l’Antica Fornace Alba Docilia” sita ad Albissola Marina, in Via Stefano Grosso.

Questa iniziativa promossa dal comune di Albissola Marina intende valorizzare l’operato di una professionista che si è particolarmente distinta a favore delle donne e della loro tutela.

Quest’anno il premio verrà assegnato alla Dott.ssa Stefania Ferrari, Psicologa e coordinatrice della casa rifugio “L’isola che c’è”, che accoglie donne e bambini vittime di violenza, fornendo loro un primo “posto sicuro”, subito dopo l’uscita dalla casa familiare.

Il premio consisterà, come da tradizione, in un oggetto in ceramica realizzato da un laboratorio locale, unendo così cultura e sociale, entrambi temi a cui l’amministrazione comunale vuole prestare attenzione.

In ultimo, si ricorda che martedì 8 marzo dalle ore 10, sarà presente all’interno del mercato settimanale albissolese un gazebo informativo dello Sportello Antiviolenza Alda Merini, nonché di altre associazioni locali, tutte facenti parte della Consulta del Volontariato di Albissola.