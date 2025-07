Albenga, i consiglieri di minoranza devolvono l’indennità all’associazione "Un Passo alla Volta"

I consiglieri comunali di minoranza di Albenga hanno deciso di devolvere tutti i compensi dei primi sei mesi del mandato alla neonata associazione 'Un passo alla volta - ODV', che si occupa con grande impegno di ascolto, supporto alle famiglie e ai bambini autistici.

"Il nostro intento è continuare su questa strada e destinare anche i prossimi compensi per sostenere concretamente questa realtà, che in poco tempo ha già dimostrato quanto può fare per la nostra comunità. Precisiamo che il consigliere Roberto Tomatis non figura tra i donatori soltanto perché ha scelto, fin dall’inizio, di non ritirare i compensi da consigliere", spiegano nella nota.

"È una cifra in parte simbolica, certo, ma per noi è un primo passo importante, proprio come dice il nome dell’associazione, per fare qualcosa di concreto e utile. Un segnale, nel nostro piccolo, di vicinanza a chi ogni giorno si impegna sul territorio per chi ha più bisogno", concludono dai consiglieri di opposizione.