Celebrazione Eucarestia Interforze in Duomo, l'Arcivescovo Marcianò: "Diventate strumento di salvezza durante la guerra, ci siete sempre. Grazie" (FOTO)

Santa Messa nel Duomo di Savona stamani (8 marzo, ndr) per l’Ordinario Militare per l’Italia, l'arcivescovo Santo Marcianò, recatosi nella città della Torretta per presiedere alla Celebrazione dell’Eucarestia Interforze in preparazione alla Santa Pasqua.

Alla celebrazione hanno partecipato il Vescovo Emerito della Diocesi di Savona-Noli, Monsignor Vittorio Lupi, unitamente al cappellano militare del Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, don Fabio Pagnin, e degli altri cappellani militari in servizio nella Regione Liguria.