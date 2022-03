Audiovisivo, assessore Benveduti: "Altri 1,5 milioni per continuare a sostenere le imprese locali ed attrarre produzioni estere"

Regione Liguria continua a investire sull'audiovisivo con un doppio bando da un milione e mezzo di euro, che vuole attrarre da un lato nuove produzioni estere e dall'altro sostenere lo sviluppo e la produzione dei progetti locali.

"L'ennesimo impegno economico della nostra amministrazione, di ascolto e supporto alle richieste di un comparto che si è rivelato, dati alla mano, un reale motore di sviluppo economico regionale, oltreché incentivo all'occupazione e alla valorizzazione della nostra cultura e del nostro territorio - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della delibera approvata in giunta regionale - Il nostro sostegno al settore ha già prodotto, nelle precedenti edizioni dei bandi, 1100 giornate di riprese, il coinvolgimento di 590 professionalità residenti in Liguria e una ricaduta complessiva di 11 milioni di euro".

Le due misure regionali, rientranti nell'azione 3.3.2 del Por Fesr 2014-2020, dispongono entrambe di una dotazione di 750 mila euro e consentiranno alle imprese di accedere a contributi a fondo perduto a copertura massima dell'80% dell'investimento per progetti locali di sviluppo, fino al 60% per la produzione di opere audiovisive in Liguria da parte di imprese italiane, europee o extraeuropee destinate alla distribuzione nazionale e internazionale che realizzino almeno il 30% dei giorni di riprese sul territorio regionale.

"Regione Liguria conferma una grande sensibilità nei confronti del comparto dell’audiovisivo ligure - afferma la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla - Dopo anni difficili per l’industria creativa, questo doppio bando rappresenta un'importante azione di rilancio per il nostro territorio e le imprese liguri. Per conoscerne i dettagli, invitiamo gli interessati all'appuntamento organizzato da GLFC per lunedì 14 marzo, alle ore 10, a Villa Bombrini".

Le domande devono essere redatte esclusivamente online al sistema "Bandi on line" di Filse, dal 29 marzo al 29 aprile 2022.