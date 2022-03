I software elettronici ERIKSON: cosa sono e dove trovarli online

Software didattici

Con il termine Software didattico si fa capo a tutte quelle applicazioni o programmi che consentono agli insegnanti di rendere l’apprendimento più semplice e allo stesso tempo più divertente.

Gli studenti hanno la possibilità di arricchire la propria conoscenza attraverso giochi interdidattici, immagini, video e giochi, spezzando, in questo modo, la monotonia delle classiche lezioni, che possono apparire noiose e in alcuni casi complesse.I software, inoltre, permettono di realizzare progetti interdisciplinari, facilitando ancor di più l’apprendimento. I progetti multidisciplinari permettono di unire più discipline, in modo da consentire uno studio più dinamico e prospettico.

La vasta gamma di prodotti comprende software come il “Dida-Labs” che offre vari esercizi tra italiano, matematica, esercizi di letto-scrittura ed è accessibile anche da smartphone e Tablet. Il nuovissimo “L’ABC delle mie emozioni” consente ai bambini dagli 8 ai 13 anni di imparare a gestire le proprie emozioni attraverso la REBT (Terapia Razionale Emotiva Comportamentale).

Contenuti per soggetti affetti da: DSA o ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.)



In alcuni casi un software didattico consigliato da mondoausili.it non compensa a pieno le necessità di un soggetto affetto da un disturbo o da una disabilità.

In questi particolari casi, si propongono contenuti applicativi sviluppati per bambini o ragazzi che hanno necessità di un Bisogno Educativo Speciale (BES). I contenuti possono spaziare dai libri ai servizi digitali. Tutti i prodotti sono studiati per soddisfare i bisogni di persone che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia), consentono una migliore integrazione scolastica e uno studio delle discipline semplificato.

DSA/BES, qual è la differenza?



La differenza tra DSA e BES non è poi così complicata da non poter essere compresa. La sostanza è che quando si parla di DSA s’indica un disturbo neurologico o della psiche, invece, con l’acronimo BES, s’indica il bisogno, di un particolare individuo,di attenzione speciale nel ciclo del proprio percorso di studi.

ADHD E DSA



Quando si parla di ADHD o DSA, si intendono i disturbi del neuro-sviluppo, che rendono la vita quotidiana del soggetto che ne soffre più complicata, limitando le sue capacità di attenzione, di apprendimento e in alcuni casi, sociali.

Il disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD) è un disturbo neuro-evolutivo.In particolare gli individui manifestano difficoltà soprattutto di attenzione prolungata, concentrazione e capacità di portare a termine le attività; altri, invece, sono iperattivi e impulsivi; alcuni manifestano entrambi gli stati.

Esistono tre forme di ADHD:

Inattenzione;

Iperattività/impulsività;

Una combinazione delle due forme.

E-DIGITAL BOX



Gli e-digital Box sono particolari software che offrono un accesso facilitato alle discipline scolastiche, facilitando l’apprendimento. Una vasta gamma di prodotti educativi (Inglese, Infanzia, Italiano, Matematica e Scienze, difficoltà di linguaggio, Storia e Geografia).

I pacchetti possono essere installati su più PC in base alle esigenze:

Percorso singolo: 2 installazioni;

Percorso scuola: 25 installazioni.

Alcuni dei prodotti in commercio forniscono una soluzione completa alle esigenze della persona, come il pacchetto “Autismo e disabilità”, il pacchetto “DSA” e il pacchetto “Metodo analogico di Bortolato”.

1) Il pacchetto “Autismo e disabilità” è stato progettato per permettere il potenziamento delle capacità ad un soggetto affetto da autismo. Contiene al suo interno diverse attività educative e di intrattenimento, proponendo una vasta scelta tra 5 software in versione Download: Autismo e competenze cognitivo-emotive, Comunicazione aumentativa e apprendimento della letto-scrittura 2, Capire le metafore e i modi di dire e tanto altro. Inoltre il software consente di effettuare dei test specifici, permettendo di verificare le conoscenze degli alunni.

2) Il pacchetto “DSA” è pensato per gli individui che soffrono di dislessia ortografica, discalculia e dislessia e comprende ben cinque software, ideati per potenziare e migliorare le abilità di scrittura e di calcolo. Tra le attività sono presenti anche esercizi per migliorare la scrittura, attività di inserzione di lettere nelle parole, esercizi di letto-scrittura, esercizi di conteggio e di calcolo. I software comprendono dei test per verificare le potenzialità acquisite dallo studente.

3) Il pacchetto “Metodo analogico di Bortolato” è ideato per assistere gli allievi durante lo studio della matematica, del calcolo mentale e dei problemi aritmetici.

Il pacchetto si compone di 5 software, offrendo semplici e divertenti modi per apprendere al meglio l’aritmetica e i metodi di calcolo.

Il software “Apprendere con il metodo analogico e la LIM 2” consente di migliorare le abilità nelle operazioni aritmetiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione a una o a due cifre.