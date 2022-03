Cos’è un Casinò senza licenza non AAMS?

Quando parliamo di casinò online è molto facile perdersi in mezzo ad un marasma di nomi e identità diverse; con il passare degli anni il mondo del gioco d’azzardo si è spostato ampiamente verso il digitale, lasciando i vecchi giocatori con sempre meno luoghi da visitare.

Gli sparuti casinò fisici sparsi per il territorio nazionale infatti sono andati man mano scomparendo in favore di servizi digitali. Basta mettere mano ad un computer, uno smartphone o un tablet ed avere una buona connessione internet per potersi effettivamente divertire in santa pace.

C’è un problema però nei casinò italiani digitali: non hanno la stessa qualità dei casinò stranieri o semplicemente dei vecchi casinò fisici. Il mondo degli affari dei giochi d’azzardo in Italia è piuttosto complicato e la licenza AAMS, con i suoi costi connessi, rende i casinò italiani particolari.

Al giorno d’oggi infatti sono molti i giocatori che preferiscono puntare sui casinò senza licenza non AAMS. Questi hanno dei bonus più succosi da sfruttare e presentano anche un migliore livello tecnologico per quanto riguarda i giochi. Non c’è da stupirsi se sono così cercati, in sostanza.

I migliori casinò non aams 2022 , in sostanza, fanno gola ai giocatori italiani per un paio di motivazioni ben precise ma questo non è tutto. Cerchiamo di capire più precisamente cosa sono questi casinò senza licenza non AMMS e perché sono diventati improvvisamente così popolari.

Andiamo a scoprire insieme il perché.

Perché esistono i casinò senza licenza non AMMS?

I casinò senza licenza non AAMS, come si può ben dedurre dal nome, sono caratterizzati dall’assenza dell’apposita licenza che sostanzialmente i casinò italiani devono possedere per esercitare le loro funzioni. Tutti i casinò dotati di dominio .it devono essere autorizzati a funzionare a livello nazionale dall’ADM, ovvero l’agenzia delle dogane e dei monopoli.

La licenza ADM, una volta nota come AAMS, con le sue stringenti regole e sopratutto con gli altissimi costi hanno costretto molti casinò ad abbassare la qualità dei bonus e dei giochi per poterci rientrare a livello economico con le spese di gestione. Fortunatamente, in Italia, è legale anche giocare su casinò europei. Per questo motivo è molto facile trovare casinò privi di licenza AAMS in giro su cui poter giocare, tutto grazie alla presenza di licenze europee valide nel territorio italiano.

5 sono le licenze più interessanti da tenere in considerazione quando si parla di casinò: Malta, Curacao, Regno Unito, Panama e Gibilterra. Malta e Curacao, nello specifico, sono le licenze più popolari in circolazione; per quanto possa sembrare strano infatti Curacao è ufficialmente un isola che fa parte del regno dei Paesi bassi e questo le permette di risultare un luogo valido per permettere il gioco d’azzardo in territorio comunitario.

Le maggiori libertà che queste licenze conferiscono ai casinò permettono a questi di offrire soglie diverse per massimi e mini in relazioni sia alle puntate che alle vincite. Questo è permesso anche dai minori costi di gestione e dal minor quantitativo di tasse da pagare, il tutto senza lesinare su quegli elementi che rendono il casinò online interessante.

I casino non AAMS sono affidabili?

Si, i casinò non AMMS (almeno quelli presenti nella lista del link che trovate sopra) sono dotati di una licenza di gioco sicura con tanto di corpose offerte di benvenuto. I minori costi da sostenere per l’utilizzo di tali licenze è ciò che permette a tali casinò di avere una varietà così importante di giochi al loro interno, avendo poi dei bonus più che interessanti.

Il resto dell’infrastruttura non è molto diversa da quanto si potrebbe trovare in un casinò Italiano: i metodi di pagamento utilizzati, per quanto differenti da Paypal o Postepay, sono affidabili e hanno gli stessi sistemi di sicurezza che si possono trovare nelle banche di tutto il mondo.