La classicissima di primavera ad Alassio non è solo la Milano-Sanremo: dal 19 al 21 marzo ecco la Vela d'Altura

La classicissima di marzo, per Alassio, oltre alla Milano-Sanremo di ciclismo che transiterà per la Città del Muretto intorno alle ore 15.30/16 di sabato 19 marzo, è la "Settimana Internazionale di Vela d'Altura" per le classi Irc e Orc che dal 19 al 21 marzo colora il mare della Baia del Sole con le vele, i gennaker e gli spinnaker di una flotta che eterogenea nella forma (vi partecipano barche di diversa metratura, peso, equipaggio) in realtà viene resa omogenea da un sistema di calcolo di compensazione grazie al quale ogni equipaggio sa di gareggiare alla pari con gli altri.

"E' sempre un po' complicato per i non addetti ai lavori comprendere come una barca di otto metri possa gareggiare con una di sedici o più - spiegano dal Cnam Alassio - o come una che arriva sulla linea di traguardo con ampio anticipo sugli inseguitori, finisca in realtà a metà classifica. E' un consolidato sistema di calcolo che utilizza i coefficienti di ciascuna barca, dal peso, alla lunghezza, alla superficie delle vele e le applica ai tempi con cui quella barca compie il percorso di regata. Quasi impossibile determinare ad occhio nudo il vincitore della prova. Ci si affida ai programmi federali sviluppati negli anni e che oggi, quasi in tempo reale restituiscono classifiche e performance".

L'effetto però è innegabilmente suggestivo. Non è un caso che le telecamere Rai al seguito della Milano-Sanremo, all'ingresso del gruppo in Alassio indugino sullo specchio d'acqua, verso il quale i ciclisti, sulla curva del porto, sembrano tuffarsi.

"Naturalmente le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla Federazione Italiana Vela - aggiungono dal Cnam che grazie a questi protocolli è riuscito a portare avanti un fitto calendario di eventi di straordinario successo - cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza dell'organizzazione".



"Siamo soddisfatti della stagione - proseguono - anche perché l'emergenza sanitaria ha molto rallentato sia la pubblicazione del calendario, sia le operazioni a terra. Dopo quello degli Optimist, questo è il week end dell'altura, mentre ad aprile avremo quello della Smeralda, una riconferma di grande prestigio per la nostra realtà. Doveroso il consueto ringraziamento oltre all'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio ​e alla Marina di Alassio anche ai numerosi sponsor che, come in questo caso, ci sostengono fattivamente: Parmigiano Reggiano, Noberasco, Optiparts, Zaoli, Tomasoni Fittings, Tappo Rosso e Vittoria Assicurazioni"​​.