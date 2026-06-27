Laigueglia, 40mila euro per sostenere gli affitti: aiuti alle famiglie in difficoltà

Un aiuto concreto e una boccata d’ossigeno per le famiglie del borgo che si trovano a fare i conti con le spese di casa. Il Comune di Laigueglia ha ufficialmente aperto i termini per la presentazione delle domande relative al bando per il sostegno alle locazioni abitative.

Per questa importante misura di welfare locale, l’Amministrazione comunale ha deciso di investire in modo significativo, mettendo a bilancio una somma complessiva di 40.000 euro, derivanti da risorse proprie. Il fondo è destinato a coprire una parte dei canoni di locazione pagati dai cittadini che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà economica.

I requisiti per accedere al contributo sono chiari e mirati: i richiedenti devono essere residenti nel territorio del Comune di Laigueglia e possedere un’attestazione ISEE in corso di validità che non superi la soglia di 16.700 euro per nucleo familiare. Naturalmente, è necessaria la titolarità di un contratto di affitto a uso abitativo regolarmente registrato.

Sul tema è intervenuta la consigliera delegata Lucia Facchineri, che ha sottolineato la forte volontà politica dietro a questo provvedimento: "La casa rappresenta il pilastro fondamentale della stabilità di ogni nucleo familiare e, come Amministrazione, vogliamo dare risposte immediate. Con questo stanziamento di 40.000 euro, interamente coperto dal nostro bilancio comunale, intendiamo alleggerire il peso dell’affitto per i nostri concittadini più fragili, garantendo che nessuno a Laigueglia venga lasciato indietro in un momento economico così complesso".

I moduli e il testo integrale del bando sono già disponibili e scaricabili dal sito internet istituzionale dell’ente (www.comune.laigueglia.sv.it). Per agevolare i cittadini nella compilazione e fornire ogni chiarimento utile sui requisiti richiesti, gli uffici comunali sono a completa disposizione.

Gli interessati possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Ragioneria, telefonando ai numeri 0182/6911222 oppure 0182/6911223.