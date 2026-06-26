 / Attualità

Attualità | 26 giugno 2026, 13:40

Alassio, un luglio di storie e magia per i più piccoli: torna il "Children’s Corner" in biblioteca

Gli incontri sono a ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione

Alassio, un luglio di storie e magia per i più piccoli: torna il &quot;Children’s Corner&quot; in biblioteca

Il mese di luglio si preannuncia ricco di appuntamenti dedicati ai più giovani lettori della riviera. La Biblioteca sul mare di Alassio ha infatti svelato il programma completo del "Children’s Corner a LUGLIO 2026", una rassegna interamente pensata per i bambini che unisce il piacere della narrazione all'intrattenimento educativo.

Tutti gli eventi in calendario si terranno ogni giovedì del mese alle ore 17:00 presso la Sala bambini della Biblioteca civica, situata al primo piano di Piazza Airaldi e Durante 1. Gli incontri sono a ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione.

L'iniziativa vanta la collaborazione di importanti progetti e realtà nazionali e locali, tra cui la Ge.S.Co., il Comune di Alassio e il circuito "Nati per Leggere Liguria".

Il programma degli appuntamenti: Giovedì 2 luglio: Si comincia con la lettura animata dal titolo "Lo spiritello porta fortuna". Giovedì 9 luglio: Spazio alla rassegna "F come Favola" con l'incontro intitolato "Il custode delle fiabe".Giovedì 16 luglio: Appuntamento con "Book Culture" e le storie de "I libri del signor Tasso". Giovedì 23 luglio: Un viaggio speciale per "leggere la storia" con "Viaggio intorno al pomodoro".Giovedì 30 luglio: Il mese si chiude con una nuova lettura animata dal titolo "Scusa!".

Per garantire la partecipazione ai piccoli lettori e ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente la biblioteca cittadina attraverso i seguenti recapiti istituzionali: E-mail: biblioteca@comune.alassio.sv.it

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium