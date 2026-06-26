Alassio, rafforzata la rete di videosorveglianza: nuove telecamere di lettura targhe e di contesto

Il Comune di Alassio ha recentemente completato una serie di interventi di potenziamento e aggiornamento del sistema di videosorveglianza urbana sul territorio comunale, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza urbana, migliorare il controllo del territorio e tutelare il patrimonio pubblico. Oltre al ripristino di alcune telecamere situate presso i Giardini Charlie Chaplin e presso Piazza della Libertà, sono stati realizzati tre nuovi siti di videoripresa strategicamente distribuiti sul territorio comunale.

In particolare, è stato realizzato un nuovo punto di videosorveglianza con una telecamera di lettura targhe ed una di contesto nella rotatoria antistante la stazione ferroviaria, nodo ad alta intensità di traffico veicolare e pedonale, con lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione, prevenire situazioni di pericolo e supportare eventuali attività di controllo in un’area particolarmente frequentata.

Un'ulteriore telecamera a doppia ottica è stata installata presso l’ingresso del cimitero comunale, area sensibile per la tutela del patrimonio pubblico e per la prevenzione di eventuali atti vandalici o comportamenti non conformi al decoro del luogo.

Infine, è stato attivato un nuovo sito di ripresa nei pressi della discoteca “Le Vele”, con l’obiettivo di sorvegliare con particolare attenzione quest’area e garantire un maggiore controllo nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico, nonché di contrastare eventuali attività illecite.

Ulteriori interventi di rinnovo tecnologico e di incremento della sicurezza sono stati effettuati su una molteplicità di siti di videoripresa e infrastrutture di comunicazione.

Le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza cittadina sono collegate in tempo reale al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, con l'obiettivo di garantire efficace controllo del territorio e un tempestivo intervento in caso di situazioni di criticità.

Gli interventi sono stati realizzati utilizzando risorse di bilancio comunale per un importo pari a oltre 34.600 euro esclusa IVA, destinati al miglioramento dell’infrastruttura tecnologica e al potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza.

L'assessore all'Informatica del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “La sicurezza delle persone, il presidio delle aree considerate più critiche e la tutela del patrimonio pubblico sono priorità assolute della nostra Amministrazione Comunale e con questi interventi proseguiamo dunque nel percorso di aggiornamento e implementazione del sistema di videosorveglianza urbana, con una particolare attenzione ai punti più sensibili del nostro territorio, nell'ottica di rendere Alassio sempre più sicura e monitorata. Con questi nuovi interventi, il sistema di videosorveglianza comunale raggiunge complessivamente la somma considerevole di 176 inquadrature collegate con le Forze dell'Ordine, contribuendo così a una rete di controllo capillare a tutela della sicurezza urbana”.



