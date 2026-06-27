Alassio, le partecipate chiudono i bilanci in positivo: 245mila euro al Comune tra Gesco e Marina

Doppio risultato positivo per le società partecipate del Comune di Alassio Gesco srl e Marina di Alassio srl, che hanno approvato i rispettivi bilanci relativi all’esercizio 2025 confermando solidità gestionale, capacità di investimento e un importante ritorno economico.

Partendo dalla Marina di Alassio, è il caso di dire che la società in house interamente partecipata dal Comune che si occupa della gestione del porto "Luca Ferrari" naviga a gonfie vele: i risultati dell’esercizio finanziario relativi al bilancio 2025 tratteggiano, infatti, il ritratto di una realtà solida, capace non solo di confermarsi come un’eccellenza turistica del Ponente ligure, ma anche di generare un valore economico importante per le casse pubbliche e per la comunità locale. A dimostrazione dell’alto livello dei servizi offerti sulle banchine, il porto ha prima di tutto riconquistato la prestigiosa Bandiera Blu, un riconoscimento internazionale che premia la sostenibilità ambientale, la sicurezza e l'accoglienza. Accanto ai successi d'immagine, sono però i numeri a certificare la svolta manageriale: la società ha chiuso l'anno con un fatturato di tutto rispetto, pari a ben 2,3 milioni di euro. L’utile netto, calcolato post tasse, si è attestato sulla cifra record di 363 mila euro, poi ripartito con lungimiranza strategica. Al socio unico, il Comune di Alassio, sono stati, infatti, destinati 200 mila euro, risorse che l'Amministrazione potrà reinvestire nei servizi rivolti ai cittadini. I restanti 163 mila euro sono stati invece accantonati nel fondo di riserva, garantendo stabilità e capacità di investimento futuro per l'approdo.

Novità da sottolineare per la Marina di Alassio è il recentissimo passaggio da un Consiglio di Amministrazione alla figura dell’Amministratore Unico, con la nomina, durante l'Assemblea dei Soci dello scorso 22 giugno, del Presidente di Marina di AlassioRinaldo Agostini, il cui incarico avrà durata triennale, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028. Nella stessa seduta è stato confermato il rag. Ezio Bogliolo quale revisore unico della società.

Passando a Gesco, la società multiservizi ha chiuso il bilancio d’esercizio relativo all'anno 2025 con un significativo risultato positivo, consentendo di distribuire all'ente comunale un utile netto pari a complessivi 45.284 euro per il perseguimento delle sue finalità istituzionali. Va anche ricordato che essendo il Comune di Alassio proprietario unico dell'intero capitale sociale di Gesco Srl, l'intera quota degli utili netti disponibili sarà interamente trasferita nelle casse dell’ente. L'esito complessivo del bilancio conferma in modo trasparente l'efficienza gestionale e la capacità della partecipata di chiudere l'esercizio con i conti in perfetto attivo. Particolare soddisfazione deriva anche dal fatto di aver impiegato oltre 150 mila euro per interventi di manutenzione sui plessi sportivi nel corso del 2025 e di avere in previsione ulteriori spese per 110 mila euro nell’anno corrente.

“Questi risultati - dichiara l’assessore al Bilancio e alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente - confermano l'ottimo lavoro svolto e la capacità delle nostre società partecipate di operare con efficienza, trasparenza e attenzione agli interessi della collettività, rappresentando dei veri e propri modelli virtuosi nella gestione della cosa pubblica, come aziende in grado di generare profitti, soddisfare l'utenza e valorizzare il territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai vertici, agli organi amministrativi e di controllo, ai direttori, ai dipendenti e a tutti i collaboratori di Marina di Alassio e di Gesco per l’impegno e la professionalità costantemente dimostrati e capaci di concretizzarsi in servizi di qualità, investimenti e risorse importanti generate che tornano a beneficio della comunità alassina. Complessivamente, i dividendi distribuiti dalle due partecipate porteranno nelle casse comunali oltre 245 mila euro, contribuendo ad alimentare le entrate dell’Ente e a sostenere le attività e i servizi destinati alla cittadinanza”.