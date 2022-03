Rsu Tpl Linea: "Bene i patti para-sociali, ora l'iscrizione tra le aziende in house"

"Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte della Provincia di Savona dello statuto e dei patti parasociali per il proseguo dell’iter di affidamento in house della concessione del contratto di servizio. Un importante traguardo che le rappresentanze sindacali e i lavoratori hanno perseguito da anni, convinti dell’importanza di mantenere pubblica la gestione di un servizio essenziale per i cittadini savonesi quale la mobilità, manca però l’iscrizione di Tpl Linea tra le aziende in house e le organizzazioni sindacali continueranno a partecipare attivamente al raggiungimento di questo importante obiettivo". Cosi commenta in una nota la Rsu di Tpl Linea.

"La Rsu unitamente alle segreterie provinciali incontrerà l’amministrazione provinciale per un confronto la prossima settimana. Sarà utile per lo sviluppo della mobilità pubblica con i finanziamenti a disposizione del settore Pnrr e del Ricovery found ottenibili a fronte di progetti, di cui sia le organizzazioni sindacali, sia i lavoratori, non hanno notizie. Questi argomenti devono essere affrontati non solo nell'interesse dei lavoratori ma dell'intera comunità savonese".

"E’ necessario che i soci proprietari di Tpl Linea esprimano la propria posizione sulla gestione e sul futuro che l'azienda oltre che con l’approvazione degli importanti atti di ieri anche con linee di indirizzo gestionale e programmatico. Lo scorso 17 marzo si è svolto un incontro in videoconferenza tra la Rsu, le segreterie territoriali, la direzione e la presidenza aziendale nel quale si sono anche affrontate le problematiche contenute nelle procedure di raffreddamento".

"Malgrado il confronto sia stato approfondito l’azienda non è stata disponibile a formalizzare un’ipotesi di accordo facendo solo dichiarazioni verbali e di intenti principalmente sulle assunzioni necessarie nei vari reparti ed in particolare per evitare l’esternalizzazione del reparto lavaggio. Certo è che se l’incontro fosse avvenuto prima, come richiesto più volte dai sindacati si sarebbe potuto trovare delle soluzioni condivise, per evitare lo sciopero senza causare anche disagi ai cittadini".

"Con la mancanza di un accordo sottoscritto tra le parti e condiviso dai lavoratori, e soprattutto senza risposte concrete, non è stato possibile revocare lo sciopero proclamato e votato all'unanimità dai delegati Rsu lo scorso 8 marzo per la giornata di lunedì 21 prossimo dalle ore 10:15 alle ore 14:15. In assenza di risposte alle problematiche dei lavoratori saranno intraprese ulteriori iniziative" concludono dalla Rsu di Tpl Linea.