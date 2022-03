Albenga, bersaglieri dell’ex caserma Piave in raduno: qualche lacrima, ricordi di naja e nostalgia (FOTO e VIDEO)

Albenga, dopo la Milano-Sanremo e la manifestazione pacifica #senzaprontosoccorsosimuore, in favore della riapertura del Pronto Soccorso presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia, ha visto domenica 20 marzo un’altra folla, in occasione del 14° raduno dei bersaglieri in congedo del 14° Battaglione “Sernaglia” ex caserma Piave, che si è svolto in piazza San Michele e in piazza Berlinguer.

Alla presenza del vicesindaco Alberto Passino, del primo comandante della caserma e dell’ultimo: Inno di Mameli e ammassamento davanti al comune, in piazza San Michele, presentazione labari e fanfara della sezione La Marmora di Torino alle autorità, sfilamento per le vie della città fino al monumento ai bersaglieri in piazza Berlinguer. Per finire, alza bandiera e allocuzioni ufficiali, con qualche lacrima, ricordi che nemmeno il passare del tempo accenna a sbiadire e sentimenti di nostalgia.