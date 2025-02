Commercio ad Albenga, positivo nel 2024 il saldo tra attività chiuse e nuove aperture

Il bilancio tra attività commerciali chiuse e nuove aperture nel 2024 ad Albenga è positivo.

Le nuove aperture sono state 126, mentre le chiusure 52, con un saldo positivo di 74 attività. Considerando solo le aperture effettive, senza i subingressi (ovvero il passaggio di gestione di un’attività nello stesso locale), il bilancio è di 65 nuove imprese contro 52 chiusure, con un incremento netto di 13 attività.

“Albenga negli ultimi anni ha cambiato marcia anche dal punto di vista commerciale e, questo è evidente non solo dai dati relativi alle nuove aperture di quest’anno – commenta il sindaco Riccardo Tomatis -. Basta girare per le vie della città per rendersi conto che questa si è ormai attestata quale punto di riferimento non solo per gli albenganesi ma anche per tutti i residenti dei comuni limitrofi e dell'entroterra che trovano nella nostra città un'offerta sempre più completa di tutti i generi. Gli imprenditori credono in Albenga e investono nel nostro territorio generando un circolo virtuoso che continua a farci crescere anno dopo anno. La nostra città merita di essere valorizzata e, come Amministrazione, continueremo a lavorare in questa direzione”.

Particolarmente vivace il settore dei pubblici esercizi e della somministrazione, ad Albenga: 42 nuove attività, di cui 36 per subingresso, a fronte di 9 cessazioni. Segnali positivi anche tra parrucchieri ed estetisti, con 9 aperture (una per subingresso) e 4 chiusure. Positivo anche il dato sui negozi di vicinato: si registrano 60 nuove aperture, di cui 23 per subingresso, 33 le chiusure definitive. In crescita le officine di autoriparazione e le agenzie di affari, con due nuove aperture per entrambe le categorie e nessuna chiusura.

“Quale Assessore al commercio e al turismo ho ben chiaro che questi due settori possono e anzi devono andare di pari passo – afferma Camilla Vio -. È per questo che sin da subito ho cercato di coinvolgere i nostri commercianti anche nelle scelte turistiche e negli eventi che riguardano la nostra città. Sia i dati delle presenze turistiche che quelli del commercio evidenziano un trend di crescita che difficilmente si registra in altre zone anche limitrofe. Questo vuol dire che Albenga è una città in crescita e ha ancora molte potenzialità che, come amministrazione, intendiamo sviluppare”.