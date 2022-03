Guardia Costiera di Savona confisca oltre 90 kg di polpo nell’alessandrino: donato alla Caritas Diocesana di Tortona

Confiscato per il mancato rispetto delle taglie minime per la messa in commercio, oltre 90 kg di polpo (Octopus vulgaris) sono stati donati alla Caritas Diocesana di Tortona dalla Capitaneria di Porto di Savona.

È accaduto stamani, martedì 22 marzo: il personale militare della Capitaneria di Porto di Savona si è recato presso la Sede Operativa della Caritas Diocesiana di Tortona per effettuare la cessione a titolo gratuito di 268 esemplari di “polpo” che verrà destinato a varie mense solidali sul territorio di Tortona.

Il prodotto ittico, oggetto di confisca per il mancato rispetto delle taglie minime per la messa in commercio, proviene dall’attività di controllo sulla filiera ittica eseguito dai militari del Comando della Guardia Costiera di Savona nell’ambito provinciale di Alessandria.