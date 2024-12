Nuova sala "codici rossi" al Santa Corona, De Vincenzi: "Pronto Soccorso in continua evoluzione, è un bel segnale"

Anche il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, insieme ai consiglieri comunali Gaia Cavalleri e Giovanni Liscio, ha preso parte alla presentazione dell’intervento di riqualificazione della "sala codici rossi" del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona, oggetto di ampliamento e razionalizzazione degli spazi per ottimizzarne la funzionalità nel trattamento in sicurezza dei pazienti critici e ad alto rischio.

“Ringrazio ASL 2, il suo Direttore Generale Dott. Michele Orlando e il Primario del Pronto Soccorso Dott. Alessandro Riccardi per l’invito - ha dichiarato il primo cittadino - Sono sempre contento di partecipare a questi eventi perché sono un segno concreto di attenzione al Santa Corona, sede di DEA di II° livello e Trauma Center. È una bella immagine per tutti che il Pronto Soccorso, punto primario di accesso, sia in continua evoluzione per dare risposte di eccellenza ai bisogni del nostro territorio, con soluzioni anche innovative che lo qualificano ancor di più e vanno incontro alle esigenze che questo ospedale rappresenta cioè quello di essere polo d’urgenza unico in questa parte della Regione e, quindi, andare a potenziare l’urgenza credo che sia la vocazione di questo ospedale".