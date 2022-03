Una sgargiante insegna pubblicitaria all'ingresso di Finalborgo. Cittadini indignati: "Inadeguata al contesto"

Arrivando verso Finalborgo dal mare con un qualsiasi veicolo, o anche a piedi, da stamani l'attenzione è tutta attirata da un grosso cartellone pubblicitario appeso all'insegna della fermata dei bus con una grande campitura di colore blu sgargiante a far da sfondo ad alcune scritte.

Che fosse impattante come giustamente dev'essere una pubblicità per avere il suo effetto non ci sono dubbi, ma ai finalborghesi e non solo l'idea non è proprio piaciuta, tanto da sollevare sui social network, ormai usuale contenitore di osservazioni e sovente di "mugugni", una pronta reazione indignata.

"Fuori contesto" è uno dei commenti più moderati (ed effettivamente il contrasto con le vicine mura medievali è notevole), ma c'è anche chi si spinge oltre e lo definisce "un colpo allo stomaco", "una ferita nel cuore" o semplicemente "orribile".

Le segnalazioni non si sono però fermate al semplice calpestio di dita sulle tastiere di pc o smartphone, tanto da arrivare all'Amministrazione comunale che, tramite il vicesindaco Andrea Guzzi, spiega: "Avvisato da alcuni cittadini di tale imbarazzante situazione ho chiamato Tpl Linea (proprietaria della palina e titolare della gestione dei cartelli pubblicitari della stessa) che mi ha risposto che la faranno rimuovere nei prossimi giorni convenendo sull’inadeguatezza visto il contesto".

A questo punto i cittadini di uno dei borghi più belli d'Italia restano in attesa, come sempre attenti a difesa di una delle perle di cui il nostro territorio può disporre, per tutti loro è una grande casa comune su cui vigilare.