Pietra, il consigliere Carrara: "Resti agli atti il ruolo centrale e fondamentale di Santa Corona nella sanità della provincia e del ponente ligure"

"Mentre si assiste ogni giorno agli interventi di tutti quelli che sostengono le ragioni territoriali dei loro ospedali, in primis Albenga, Cairo Montenotte ed anche Savona (quest'ultima, come se non avesse ancora ricevuto abbastanza, essendo Dea di l livello, in tema di specialità e reparti, da Santa Corona), domani 25 marzo, si svolgerà un Consiglio comunale a Pietra Ligure con temi di 'ordinaria amministrazione'. È il primo consiglio successivo a quello cui è intervenuto il presidente Toti, sulla destinazione dei fondi per Santa Corona". Così Mario Carrara, consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure (gruppo "Centrodestra").

"Siccome quest'ultimo Consiglio era terminato con una semplice 'presa d'atto orale', ritengo sia più che mai opportuno presentare un OdG in esito ai risultati di quell'importante riunione, non solo affinché resti agli atti un documento ma, soprattutto, per ribadire a tutti, da parte di Pietra Ligure, il ruolo centrale e fondamentale di Santa Corona nella sanità della Provincia di Savona e di tutto il Ponente Ligure - aggiunge Carrara - L'ospedale che, checché se ne dica e al di là delle pretese campanilistiche o feudali di chi accampa meriti, è e rimane l'unico in grado di rispondere adeguatamente, se opportunamente attrezzato e ammodernato, alle esigenze della richiesta sanitaria di tutta questa parte di Liguria".