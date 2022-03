Meteo: weekend primaverile, prime piogge da metà settimana prossima

L’anticiclone sull’Europa centrale e le correnti meridionali contribuiscono a rendere più primaverili gli ultimi giorni di Marzo. Bel tempo in generale fino a martedì poi con tutta probabilità prime piogge da mercoledì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, venerdì 25 a martedì 29 marzo

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso specie sui settori più settentrionali e val d’Aosta. Più nubi su Liguria e Piemonte meridionale, in particolare tra sabato e domenica, ma senza precipitazioni.

Temperature in linea con il periodo, con massime che potranno superare i 20 °C oggi in gran parte delle località di pianura, per poi attestarsi tra i 16 e i 20 °C nei giorni a seguire causa nuvolosità maggiore. Minime ancora piuttosto fredde al mattino in caso di cielo sereno, con forbice più alta quindi a causa della nuvolosità, e valori compresi tra 0 e 6 °C in pianura, tra 6 e 10 °C sulle coste.

Venti in generale deboli di direzione variabile, con qualche rinforzo da nord su Liguria occidentale tra sabato e domenica.

Da mercoledì 30 marzo.

Peggioramento generale con nuvolosità in aumento a partire da martedì dai settori sudoccidentali e possibili piogge irregolari da mercoledì.

