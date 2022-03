Scuole di massaggio riconosciute, il mondo del benessere è in forte espansione

Negli ultimi anni il mondo del benessere ha avuto, e continua ad avere, un notevole sviluppo da molti punti di vista. La richiesta di figure professionali qualificate nei vari ambiti dedicati alla cura del proprio corpo è in forte espansione.

Tra le figure emergenti nel mondo del benessere occupa una posizione centrale il massaggiatore professionista, ovvero l'esperto nella terapia più antica del mondo. Il massaggio, la prima forma di cura utilizzata dall'uomo, prevede la conoscenza di tecniche che vengono insegnate dalle scuole di massaggio riconosciute. Tao - Scuola Nazionale di Massaggi o , mette a disposizione degli allievi un team professionale con docenti selezionati che garantiscono una formazione eccellente per lavorare nel mondo del benessere.

L'attenzione al wellness della Scuola Nazionale di Massaggio Tao

La Scuola Nazionale di Massaggio Tao è leader nel mondo del benessere. Il wellness genera una domanda crescente dei servizi legati a mantenere in equilibrio la psiche e la forma fisica dell'individuo. Il benessere globale interessa non solo le donne, che prima erano le più attente alla cura del corpo, dedicando perciò attenzione all'alimentazione e all'esercizio fisico, ma anche gli uomini, che amano sempre di più prendersi cura del proprio corpo.

Il bisogno di sentirsi in forma non è più legato solo all'apparire, ma anche all'essere. L'attenzione al proprio stato di benessere fa si che molte persone, oltre ad essere attente a come apparire, investendo sull'aspetto fisico, andando dall'estetista e dal chirurgo estetico e plastico, investono per raggiungere il benessere psicofisico. Curano perciò l' alimentazione, facendo attività fisica, e investono in massaggi, che contribuiscono a mantenere l'equilibrio psico-fisico.

L'operatore del massaggio

L'operatore del massaggio è perciò una figura professionale molto richiesta. Il massaggiatore opera ai sensi della Legge n. 4 del 2013, approvata in data 14 Gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 Gennaio 2013. Per lavorare come massaggiatore occorre frequentare scuole di massaggio riconosciute che permettono di acquisire le competenze per svolgere questa professione, che aiuta le persone a prevenire qualsiasi forma di malessere ed a stare in salute.

Improvvisarsi massaggiatori non è consigliabile, le attività irregolari sono attenzionate dalle forze dell'ordine e i consumatori sono molto sensibili a scegliere l'operatore giusto per il proprio benessere.

La Tao scuola Nazionale di Massaggio offre corsi di formazione che consentono la specializzazione più adatta alle esigenze di ogni singolo allievo. L'operatore del massaggio può lavorare sia come dipendente in centri estetici, palestre, centri benessere, oppure come libero professionista aprendo la Partita IVA. I corsi professionali sono numerosi, si possono scegliere vari corsi di massaggio e vari indirizzi, che spaziano dal massaggio classico a quello sportivo ed olistico.

Il massaggio classico in occidente, scuole di massaggio riconosciute

Il massaggio classico in occidente è il massaggio svedese. Il trattamento è stato ideato da Pehr Henrik Ling , nato a Ljunga, in Svezia, nel 1776. Il medico e fisioterapista, dopo aver completato gli studi, ha viaggiato per lunghi anni in Europa ed è stato in Cina per sette anni dove ha imparato le tecniche di manipolazione del Tuina, il massaggio tradizionale cinese.

Egli, tornato in Europa, fonda a Stoccolma l’istituto Ling di Ginnastica Moderna. Il suo metodo fonde gli insegnamenti base del massaggio cinese con le tecniche della medicina occidentale. A lui dobbiamo la fusione delle tecniche di massaggio orientali con le conoscenze occidentali. Il suo sistema è ufficialmente riconosciuto dal governo svedese nel 1813.

Le manovre base di questo tipo di massaggio non sono cambiate da allora e le scuole di massaggio riconosciute le insegnano tuttora agli aspiranti massaggiatori.

Oltre al corso di massaggio classico, il corso di massaggio sportivo è rivolto a che intende acquisire competenze per trattare gli atleti.

L'operatore del massaggio olistico

Oltre al massaggio base classico, che può essere effettuato dopo aver appreso le cinque tecniche fondamentali del massaggio occidentale, è possibile prendere il diploma di operatore del massaggio olistico frequentando le scuole di massaggio riconosciute. L'operatore in massaggio olistico interviene sui meridiani energetici, allo scopo di riequilibrare il benessere psicofisico delle persone.

Questa tecnica di massaggio, che prende spunto dal massaggio classico svedese, coinvolge non solo il corpo, distendendo le tensioni muscolari, ma anche le emozioni, che se non positive causano stress emotivo. L'operatore olistico interviene sui meridiani energetici, che secondo la medicina cinese sono canali che attraversano il nostro corpo. Secondo la medicina cinese il nostro corpo è attraversato da una rete molto fitta di canali invisibili detti meridiani energetici, canali che trasportano energia nel nostro organismo.

Anche la filosofia olistica nel mondo del benessere è in forte espansione, l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio psicofisico prevede un'attenzione crescente alle emozioni che causano tensioni quanto le posture scorrette.

Il massaggio emozionale si insegna nelle scuole di massaggio riconosciute, frequentando il corso di massaggio californiano che viene utilizzato per restituire equilibrio alla mente.