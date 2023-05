Savona, riscopre parte della sua storia: il 6 maggio riapre il giardino del San Giacomo

Manca ormai solamente una settimana, dopodiché Savona si riapproprierà di un'area unica, con uno scorcio suggestivo sulla Darsena e sulla città.

Verrà inaugurata il prossimo sabato 6 maggio alle ore 17 l'Area Verde Urbana del Complesso del San Giacomo, uno spazio verde ideato e creato dall’associazione "Amici del San Giacomo ODV" e co-finanziato dalla Fondazione De Mari che offrirà alla comunità non solo un’area di svago e relax, ma anche un luogo per scoprire la storia della città e la sua importanza culturale.

"Questa riapertura rappresenta un bellissimo esempio di come la collaborazione tra diverse entità, come la nostra associazione, il Comune, le aziende locali, gli studenti e gli abitanti della città, può portare a grandi risultati" spiegano dall'ente associativo che da anni si prende cura di seguire il recupero del complesso dove si trova anche la tomba di uno dei savonesi più illustri della storia, Gabriello Chiabrera.

La passeggiata panoramica con vista sul mare e la cartellonistica narrante la storia del bene culturale, insieme alle pitture di Imelda Bassanello che ha dipinto le porte ed esporrà alcune sue opere, rendono questo parco un luogo di bellezza naturale e un’esperienza culturale unica.

Inoltre, l’utilizzo di piante e alberi locali ha anche un valore ecologico, in quanto contribuisce alla conservazione della biodiversità della zona.

I soci dell’Associazione hanno dedicato ben 600 ore alla pulizia e alla coltivazione del terreno, mentre l’azienda Abaton ha donato le piante di chinotto di Savona. Anche gli studenti dell’Istituto Boselli-Alberti di Savona e l’USEI (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) hanno contribuito alla creazione della cartellonistica, offrendo il loro supporto gratuitamente per le traduzioni in lingua straniera.

Il Comune ha affidato la gestione dell’area verde all’Associazione attraverso il Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni.

"La cerimonia di inaugurazione dell’area verde il 6 maggio sarà un momento di grande gioia e celebrazione per la città di Savona, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di questi progetti per il benessere della comunità" chiosano gli Amici del San Giacomo.