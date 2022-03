Il carciofo di Albenga protagonista nella trasmissione tv Melaverde

In questo periodo il carciofo di Albenga è protagonista non solo sulle tavole più esigenti, ma anche in televisione. Domenica 27 marzo (alle ore 11.55) Melaverde, seguitissima trasmissione dedicata alle eccellenze enogastronomiche della nostra penisola, dedicherà un ampio spazio ai carciofi liguri.

Pertanto non poteva mancare in un ruolo assai importante il carciofo spinoso di Albenga, caratterizzato oltre che dal colore violetto, dalla consistenza delle foglie interne, tenere e dolci, da gustare preferibilmente crude, intinte in un buon olio evo, ovviamente ligure. Le telecamere Mediaset sono arrivate nella piana ingauna guidate da Vincenzo Venuto, il noto biologo che conduce la fortunata trasmissione di Canale 5, assieme alla bellissima Ellen Hidding.

Albenga ha portato ancora una volta alla ribalta nazionale una delle proprie eccellenze. Melaverde ha infatti visitato l'azienda Agricola di Andrea Vio, che con la collaborazione della moglie Elena, ha raggiunto un ruolo di primo piano nella produzione dei carciofi non solo in Liguria, ma a livello nazionale. Si tratta di un'azienda giovane, che però affonda le radici in una tradizione secolare, essendo Andrea il discendente di una vecchia e nota famiglia di agricoltori. Su un'estensione di tre ettari sono stati impiantati, dopo un lungo lavoro di recupero i bulbi (matetti) originali del carciofo ingauno.

"Oltre che nella cura per la piantumazione e la crescita, la nostra forza sta nella raccolta effettuata rigorosamente a mano nelle ore più fresche della giornata - spiega il giovane titolare - Il prodotto, appena confezionato, viene subito avviato freschissimo ai consumatori, attraverso i canali di commercializzazione, non solo sui mercati di Milano, Torino, Genova, Bergamo, ma anche all'estero, soprattutto nel Nord Europa".

Dopo le riprese 'in pieno campo', le telecamere si sono spostate nel laboratorio dell'antico Frantoio Sommariva per soffermarsi sulle fasi della trasformazione del carciofo di Albenga in una morbida e gustosa crema o nei tradizionali e prelibati carciofini sottolio.

"La lavorazione del carciofo - sottolinea il titolare Agostino Sommariva, figlio di Nino, fondatore dell'azienda giunta alla quinta generazione – è da sempre uno dei nostri punti di forza. Partiamo infatti da materie prime eccellenti, gli straordinari carciofi violetti spinosi della piana di Albenga, con il nostro olio evo ricavato completamente da olive taggiasche. Per questo, oltre la distribuzione al dettaglio, sono prodotti molto richiesti dai più celebri ristoranti e utilizzati per le loro ricette dai grandi chef".