Azione, domani (26 marzo) il primo appuntamento con la campagna di tesseramento 2022: banchetti a Savona, Varazze e Alassio

Azione sarà presente in tutta Italia nella giornata di sabato 26 marzo. Nella nostra provincia, i banchetti si troveranno a Savona in corso Italia dalle 14.30 alle 18.30, a Varazze in viale delle Nazioni Unite dalle 9.00 alle 13.00 e ad Alassio in piazza Paccini dalle 9.00 alle 13.00.

"Si tratta di un primo appuntamento della campagna di tesseramento del 2022, ma non solo, sarà un’occasione per incontrare le persone e condividere le nostre idee e proposte" spiegano dal partito.

"L’invito è rivolto a tutti i cittadini che sono incuriositi dalla proposta politica di Azione o che sono interessati ad avvicinarsi al partito. Si avrà la possibilità di conoscerci personalmente, di parlare con i nostri amministratori locali e discutere di tematiche legate al nostro territorio, entrando in contatto con i gruppi tematici e territoriali e con il nostro metodo di lavoro" concludono da Azione.