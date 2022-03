A Casanova Lerrone problemi di rete Tim: telefonia mobile e internet fuori uso

A Casanova Lerrone disagi per i clienti di telefonia mobile Tim e degli operatori serviti dalle sue linee. Dal tardo pomeriggio di ieri, infatti, viene segnalata la mancanza di segnale e, nonostante gli avvisi al servizio clienti, la problematica si sta protraendo anche nella giornata odierna.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, gli utenti della compagnia telefonica non riescono né a telefonare né ad utilizzare la connessione dati per accedere ad internet tramite gli smartphone. A confermarlo è anche il sindaco Marino Beneccio, attivatosi in prima persona per segnalare il malfunzionamento alla compagnia telefonica.

Un problema, quindi, per chi (soprattutto persone anziane) non dispone di telefono fisso ma solamente di un cellulare. Nell'entroterra ingauno si attende l'intervento dei tecnici per ripristinare la situazione ma, come confidato alla nostra redazione da una lettrice, il timore è che bisognerà attendere almeno lunedì prima di un riscontro concreto.