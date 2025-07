Grande attesa per il Festival AG Noir 2025 ad Andora: dall'8 al 12 luglio letteratura, cronaca e protagonisti d’eccezione

Il programma giornaliero

Ogni giorno, da martedì 8 a sabato 12 luglio:

- Ore 10.00 - 12.00: Letture Noir nel Gazebo Area Relax dei Giardini di Palazzo Tagliaferro.

- Ore 18.00 - 20.00: Maratona Autori in Viale Roma, sotto il monumentale libro “La Luce della Mente”.

- Ore 21.30: Talk e Incontri sul Palco all’Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro.

Il nuovo format prevede uno spazio quotidiano in Viale Roma, dedicato sia alla cronaca reale, raccontata da criminologi, investigatori e professionisti del settore, sia al noir letterario, con le ultime novità editoriali e incontri con autori di rilievo.

A rendere unica ogni serata, ci saranno ospiti di primo piano, tra cui: Peter Gomez, giornalista e volto noto del giornalismo investigativo italiano; Paolo Colonnello, Carmelo Abbate, Morena Zapparoli, Jacopo Rampini, Laura Pigozzi, Marco Maisano, Daniele Bocciolini, Gianluca Zanella, Gabriella Marano, Antonio Cristiano, Carmen Pugliese… e molti altri ancora.

Il Festival AG Noir non è solo un’occasione per scoprire nuovi libri e autori, ma anche uno spazio per riflettere sui fatti di cronaca attraverso la voce di esperti e protagonisti del mondo giudiziario e mediatico. Il dialogo tra fiction e realtà è il filo conduttore di una manifestazione sempre più attenta alla qualità dei contenuti e alla partecipazione del pubblico.

Dove trovare il programma completo

Il programma dettagliato degli eventi e degli ospiti è disponibile sul sito ufficiale: www.agnoir.it

Promosso dal Comune di Andora, con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, e Rai Liguria, il Festival AG Noir è curato da C|E Contemporary Milano.