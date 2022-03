Borghetto: calano le temperature, prorogato il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento

Complice il maltempo previsto nei prossimi giorni con il relativo abbassamento delle temperature, il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha firmato un'ordinanza per la proroga del periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento.

Per garantire un adeguato livello di confort nelle abitazioni, l'accensione degli impianti termici sarà consentita per cinque ore giornaliere, corrispondente al 50% dell'orario massimo previsto per la zona "C", giusto art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 a far data dall'1 al 18 aprile.