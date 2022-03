Ancora disagi sulla A10: code e rallentamenti causa cantieri

Ennesima mattinata complicata per la viabilità ligure lungo l'A10.

Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la tratta Savona-Ventimiglia, segnala code a causa dei cantieri: 8 chilometri nel tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione Genova; 3 chilometri tra Savona e Spotorno in direzione del Confine di Stato; rallentamenti per un chilometro tra Albenga e Andora sempre in direzione della Francia.

Autostrade per l'Italia invece, gestore della Genova- Savona, segnala alcune code sempre legate ai lavori di messa in sicurezza della tratta: 5 chilometri tra Celle e Varazze in direzione Genova e 2 chilometri nel tratto compreso tra Albisola e Savona in direzione del Confine di Stato.