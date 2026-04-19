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Cronaca | 19 aprile 2026, 14:12

Scontro auto-moto in via Nizza a Savona: due feriti in ospedale

L'incidente si è verificato poco dopo le 12

Scontro auto-moto in via Nizza a Savona: due feriti in ospedale

Nella giornata odierna, poco dopo le 12, un incidente stradale ha coinvolto una moto e un’auto in via Nizza a Savona. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i militi della sezione savonese della Croce Oro, della Croce Bianca di Savona e l'automedica.

Il conducente della due ruote è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La persona che invece viaggiava a bordo dell'auto è stata trasferita per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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