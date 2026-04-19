 / Cronaca

Cronaca | 19 aprile 2026, 13:42

Malore al Trail delle Streghe: soccorsi mobilitati

L'allarme lanciato durante la corsa sportiva lungo i sentieri del Golfo dell’Isola: un atleta trasferito al Santa Corona in elisoccorso

Malore al Trail delle Streghe: soccorsi mobilitati

Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi durante l’edizione 2026 del Trail delle Streghe, la manifestazione podistica che si snoda lungo i sentieri del Golfo dell’Isola.

Secondo quanto riferito, intorno alle 10.30 è stato lanciato l’allarme per un atleta colto da malore durante la gara.

Sul luogo sono prontamente arrivati i sanitari insieme ai tecnici del soccorso alpino. Data la difficoltà dell’area, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha provveduto al trasferimento del corridore all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium