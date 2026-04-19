Malore al Trail delle Streghe: soccorsi mobilitati

Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi durante l’edizione 2026 del Trail delle Streghe, la manifestazione podistica che si snoda lungo i sentieri del Golfo dell’Isola.

Secondo quanto riferito, intorno alle 10.30 è stato lanciato l’allarme per un atleta colto da malore durante la gara.

Sul luogo sono prontamente arrivati i sanitari insieme ai tecnici del soccorso alpino. Data la difficoltà dell’area, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha provveduto al trasferimento del corridore all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.