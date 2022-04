“Cento quadri per Albenga”: Sergio Giusto inaugura la mostra all’Ester Siccardi. Con una performance live, il suo omaggio alla Croce Bianca

Ci siamo, dopo l’anteprima a dicembre dello scorso anno con la mostra diffusa di una selezione di opere pittoriche in alcune attività commerciali della città delle torri, arriva l’esposizione di Sergio Giusto per i “Cento quadri per Albenga”, patrocinata dal comune della città, visibile dal 9 al 30 aprile presso l’ex asilo Ester Siccardi.

Per inaugurarla, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, un evento presentato da Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi, con l’intervento di Riccardo Badino, direttore della Fondazione G.M. Oddi, musica di Geddo e poesie di Luigina Casara. “Durante l’inaugurazione, in una performance live, realizzerò un quadro e il ricavato della sua vendita verrà donato alla Croce Bianca di Albenga, per dimostrare vicinanza a chi è sempre presente e si spende per noi 365 giorni l’anno”, spiega l’artista ai microfoni di Savonanews . Ugualmente, alla pubblica assistenza ingauna, viene devoluto il ricavato della vendita di una piccola pubblicazione sull’iniziativa artistica.

“Questa mostra ha un grandissimo significato per me – racconta con evidente entusiasmo Giusto -. Ho vissuto 25 anni fuori da Albenga, la mia amata città, e in tutti quegli anni ho lavorato in modo diverso, con uno stile surrealista, che nulla ha a che vedere con le opere della serie ‘Cento quadri per Albenga’”.

Sergio Giusto è un artista nato ad Albenga, ma rimasto, appunto, 25 anni lontano dalla terra natia. Dopo gli studi tecnici infatti, ha deciso di proseguire la carriera prima all’estero, poi a Mantova e, infine, sul lago di Garda. Rientrato ad Albenga 8 anni fa, rivede la città con occhi diversi, “adulti”, uno sguardo più profondo che sa cogliere in ogni angolo ricordi ed emozioni. Come solo un artista sa fare, trasforma sentimenti e sensazioni in opere e, durante il lockdown, dà vita alla serie “Cento quadri per Albenga”. “Ho messo le mie emozioni su tela. Tutti questi quadri sono fatti di getto, con un lavoro di stesura del colore a mano, senza disegnare prima. Ci sono i miei sentimenti per la città che amo - racconta l’artista - è un lavoro istintivo, che denota il mio cambiamento interiore. Si tratta di opere caratterizzate da colori forti contrapposti, che vogliono trasmettere la mia gioia di vivere, di essere tornato nella mia città e di aver ritrovato il mio primo grande amore. Tra gli scorci rappresentativi di Albenga, ci sono i contrasti, la luce e il buio, la sfida immaginaria dentro me, il bene e il male”.

Nelle parole del pittore ingauno traspare un grande entusiasmo, la voglia e l’orgoglio di aver realizzato un lavoro unico che parla di emozioni ad alta intensità. “Ho cominciato a febbraio 2021 senza un progetto definito, anzi – si corregge – il progetto iniziale dedicato ad Albenga prevedeva la realizzazione di sole quattro opere dedicate ai nostri ortaggi ‘eccellenti’: il carciofo spinoso, l’asparago violetto, la zucchina trombetta e il pomodoro cuore di bue. Poi ho pensato di aggiungere qualche paesaggio e man mano che dipingevo, preso dall’entusiasmo, sono andato avanti, fino a collezionare un grande numero di opere realizzate a olio”.

“Ho voluto dipingere alcuni dei luoghi a me più cari – sottolinea -. Ci sono scorci bellissimi e poco conosciuti, angoli incantati. Il mio preferito è il Pontelungo, dove mi rivedo poco più che bambino a disegnare en plain air: lì è iniziata la mia vita artistica”.

L’artista, che espone per la quarta volta ad Albenga, ha scelto l’ex asilo Ester Siccardi “per stare in mezzo alle persone e poter interagire con loro. Mi piace l’idea di poter raccontare la mia arte attraverso le emozioni di un rapporto più diretto con i visitatori e le visitatrici della mostra”.

“Si tratta di un’esposizione che mi coinvolge a livello emotivo – ci confida -, rappresenta il mio ritorno alle origini. C’è stato un passato, anche doloroso, che resta dentro me, ma questo è il mio presente: felice, affrontato con leggerezza calviniana”.

“La performance live sarà una grande prova per me, perché normalmente lavoro da solo. Nel silenzio del mio studio, sulla tela dipingo ciò che sento, in modo istintivo. Quando il 9 aprile dipingerò davanti al pubblico, sfiderò me stesso, per superare i miei limiti”, conclude Giusto.

Omaggio alla città, “Cento quadri per Albenga” inaugurerà quindi il 9 aprile alle 11 e sarà visitabile nei giorni feriali dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Da non perdere.