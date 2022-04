Campionati Italiani indoor di pattinaggio, primo e terzo posto per i fratelli di Vado Mattia e Alessia Pittatore (FOTO)

Grosse soddisfazioni ai campionati Italiani Indoor di pattinaggio che si sono svolti nei giorni 4-5-6 ed 11-12-13 Marzo a Spinea, Veneto, per il presidente Matteo Polletti ed i suoi tecnici Massimiliano Pittatore, Luca De Grado e Cinzia Austoni.

Nella categoria allieve, nella specialità del giro di pista contrapposto, ottavo posto per Asia Renda che al primo anno di categoria conquista la finale con il decimo tempo migliorando poi di due posizioni nella finale.

Medaglia di legno nella stessa specialità per Elena Lampitelli, anche lei al primo anno ma nella categoria junior, con una finale sontuosa di conferma tra le migliori interpreti della specialità a livello,

Sempre nella categoria Allieve femmine, specialità 3000 a punti, non basta una batteria condotta con coraggio a Cecilia Vigliola per centrare la qualificazione alla finale.

Nelle Senior femmine bene Irene Paganelli nella 5000 a punti che in finale paga la stanchezza della batteria e conclude al sedicesimo posto.

Stessa specialità, nei senior maschi ottimo nono posto per Matteo Casadei che nella finale lotta fino all’ultimo giro con i migliori, sfortunata la prova di Federico Romairone, vittima di una caduta rovinosa in qualificazione, ai quali vanno gli auguri di pronta guarigione.

Nell’altro fine settimana vanno di scena le categorie più piccole, si gareggiava sul giro a cronometro ad atleti contrapposti dove nella categoria R12 femmine hanno ben figurato Amalia Spirito e Valentina De Rosa, le due atlete hanno messo in pista la grinta necessaria a ben figurare a rispetto delle migliori in Italia.

Negli R12 maschi invece oltre alla splendida vittoria di Mattia Pittatore sono da sottolineare le prestazioni di Filippo Renda, sesto ad un solo decimo dal podio che lascia un po’ di amaro in bocca per quello che poteva essere, e di Carlo Nicoletti, settimo posto dopo poco più di un anno di attività sui pattini.

Sempre nel giro ad atleti contrapposti ma nella categoria Ragazzi conferme sono venute da Emma Nisi, in campo femminile e da Francesco Lampitelli, nei maschi, per loro un buon riscontro cronometrico personale che servirà come base per il proseguo della stagione.

Soddisfazioni sono arrivate anche dalle gare del sabato pomeriggio. Protagoniste le ragazze che dopo due turni di qualifica si sono presentate in tre sulla linea di partenza della finale della 3000 metri a punti, una gara fatta tutta d’un fiato e che ha visto raggiungere Alessia Pittatore il sesto posto, Martina De Grado il nono e una sfortunata Anna Barlocco il dodicesimo, si era conclusa in semifinale la corsa di Elena De Rosa ancora in ripresa dopo l’infortunio.

Nei ragazzi maschi troppo alta la qualità degli avversari per Tommaso Di Pietro e Federico Messina, per loro tanta esperienza e consapevolezza che ci sia ancora tanto da lavorare per stare con i migliori.

Nel giro e mezzo sprint arriva la seconda medaglia per la Roller Sports Vado Ligure grazie ad Alessia Pittatore che dopo aver superato agevolmente i turni di qualificazione con una finale condotta in maniera praticamente perfetta conquista il gradino più basso del podio conquistando la sua prima medaglia a livello nazionale.