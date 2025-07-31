Gestione impianti sportivi, Quiliano proroga la convenzione alla Polisportiva fino al 2030

L’amministrazione comunale di Quiliano considera lo sport uno strumento fondamentale per migliorare il benessere della comunità e diffondere valori quali cittadinanza, solidarietà e senso di appartenenza. Tra gli obiettivi principali per il quinquennio 2024-2029 rientrano il mantenimento e il potenziamento degli impianti sportivi, con un’attenzione particolare a coinvolgere bambini e giovani nella pratica sportiva, favorendo così la prevenzione del disagio giovanile e la promozione della salute.

In questa prospettiva, grazie a un progetto di investimento pluriennale presentato dalla Polisportiva Quiliano ASD, l’amministrazione ha deciso di prorogare la convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali fino al 2030. L’intento è quello di aumentare il numero di persone coinvolte nello sport e di creare nuove opportunità per le associazioni dilettantistiche locali, apprezzate per l’impegno e i risultati conseguiti negli anni.

Per sostenere questo progetto, il Comune si è avvalso della normativa più recente in materia sportiva, in particolare il Decreto Legislativo n. 38 del 2021, che incentiva la partecipazione delle società sportive nell’ammodernamento delle strutture. Grazie a questa possibilità, la Polisportiva potrà realizzare un nuovo edificio a servizio della pista di ciclo cross vicino a Via Caravaggio, valorizzando l’area e attirando un numero sempre maggiore di atleti.

Con questa iniziativa, il Comune unisce l’interesse pubblico di una gestione efficiente del patrimonio sportivo al concreto sostegno alle attività del terzo settore. L’impegno della Polisportiva ha rafforzato una collaborazione che rende le strutture sempre più accessibili e funzionali per tutta la comunità.

L’amministrazione Isetta desidera "ringraziare sinceramente la Polisportiva e tutti i suoi componenti per l’entusiasmo, la dedizione e la collaborazione dimostrati in questi anni nella gestione degli impianti. Grazie a questo lavoro, Quiliano oggi può offrire servizi sportivi di qualità, promuovendo uno stile di vita sano e attivo per tutti i cittadini".

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli: "Ieri abbiamo firmato la proroga per la gestione delle strutture sportive comunali per il quinquennio 2025-2030. La giunta, a seguito del progetto di fattibilità presentato dalla nostra associazione, ha deliberato la proroga e la ridefinizione della convenzione già in essere, permettendo così la realizzazione del progetto previsto dal Decreto Legislativo 38/2021, che mira a stimolare gli investimenti delle associazioni sportive sugli impianti in collaborazione con gli enti pubblici".

"Ringrazio il sindaco Nicola Isetta, l’assessore Bruzzone e tutta l’amministrazione per la fiducia riposta nella nostra associazione, che negli anni ha triplicato i tesserati in ogni settore, arrivando a sfiorare i 1000 atleti. Nonostante le difficoltà affrontate durante la pandemia, siamo riusciti a trasformarci e a renderci utili anche nel sociale, grazie anche al costante supporto della cittadinanza quilianese. Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali, ai presidenti di tutti i settori, che hanno lavorato con passione e costanza nel quinquennio appena concluso, e alle famiglie, senza le quali non saremmo ciò che siamo oggi. Infine, grazie ai collaboratori della Polisportiva, sempre attenti a mantenere le strutture in ottimo stato", ha aggiunto Pastorelli.

"Ora inizia la parte più impegnativa: realizzare quanto ci siamo prefissati nel minor tempo possibile, per dare a tanti giovani l’opportunità di inseguire i loro sogni sportivi e accompagnarli nella crescita. Ieri è iniziata una nuova fase per la Polisportiva Quiliano", ha concluso il presidente.