Cairo, lavori per oltre 100mila euro alla piscina comunale

Sono ormai in fase di ultimazione i lavori alla piscina comunale di Cairo Montenotte, dove è stato portato a termine un importante intervento di manutenzione straordinaria con la sostituzione completa dei tre filtri principali dell’impianto.

Si tratta di una svolta significativa per la struttura sportiva, poiché i vecchi filtri – ormai obsoleti e soggetti a continui guasti – avevano rappresentato negli ultimi anni una fonte costante di problemi. Perdite d’acqua, fori nei contenitori, riparazioni d’urgenza con soluzioni temporanee (“pezze”) erano ormai all’ordine del giorno, rendendo difficile la regolare gestione dell’impianto.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di intervenire in modo deciso, con un investimento di 53.680 euro, che ha permesso non solo la sostituzione dei filtri, ma anche l’adeguamento tecnico dell’intero impianto di filtrazione, in linea con le normative vigenti.

Ma questo è solo il primo tassello di un piano più ampio: nel corso del 2025 sono previsti altri due interventi, per un investimento complessivo che supera i 100.000 euro, finalizzato a rimettere completamente in sesto la piscina comunale, garantendo così sicurezza, efficienza e comfort per tutti gli utenti.