A Quiliano l'insediamento ufficiale del Consiglio comunale dei Ragazzi (FOTO)

Questa mattina a Quiliano, presso la sala consiliare in piazza Costituzione, alla presenza del sindaco Nicola Isetta, della Giunta Comunale e dei Capigruppo consiliari è avvenuto l’insediamento ufficiale della sindaco dei ragazzi e delle ragazze, Benedetta Pucci, 12enne eletta al ballottaggio del 7 marzo, del vicesindaco Daniel Sorrenti e degli altri ragazzi eletti: Jonata Abrate, Lorenzo Agosto, Francesco Cacciari, Agnese Caramello, Carola Dodino, Elena Formento, Stella Ganci, Enea Imovigli, Noemi Koci, Chiara Monti, Giulia Persico, Elisa Piccolo, Sabrina Tamer, Micol Murialdo, Anna Vanali.

Presenti anche le insegnanti dell’Istituto Comprensivo che seguono il Progetto.

Il sindaco, il vicesindaco e i “baby” consiglieri di Quiliano si sono presentati e hanno presentato i loro progetti. La giovanissima neo prima cittadina si è presentata con la Lista “Salviamo il nostro futuro”.

"Questo progetto è una realtà presente a Quiliano dal 1999, da sempre un’opportunità per offrire anche ai cittadini più piccoli un primo approccio alla vita civica - commenta il sindaco Isetta - i vari candidati hanno già presentato programmi che affrontano tematiche importanti come l’ambiente. Con il nuovo regolamento il consiglio resterà in carica due anni e avrà modo di confrontarsi periodicamente con l’Amministrazione comunale".