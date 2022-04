Alassio (SV): “Mangiare i Fiori” la cena di Gala esclusiva di sabato 9 aprile verso il tutto esaurito

La Cena di gala inserita nel programma del terzo “Festival nazionale della cucina con fiori” proporrà una serata esclusiva con il fiore al centro del menù, protagonista di ogni piatto, con tante sorprese per stupirsi in cucina.

Una serata unica per scoprire i segreti della cucina con i fiori con uno storytelling, curato da Patrizio Roversi e Claudio Porchia e altre sorprese che renderanno questo appuntamento davvero speciale. “Mangiare i fiori” è un format registrato in sede internazionale dal gruppo editoriale Morenews, che arriva per la prima volata ad Alassio.

Questo il menù preparato dalla chef Paola Chiolini del ristorante Balena Bianca di Vallecroisa (IM).

Gala Dinner

“Mangiare i Fiori”

Sabato 9 aprile 2022 - Ex Chiesa Anglicana ad Alassio

Ore 20.00

APERITIVO DI BENVENUTO

Frolla alla Lavanda e crema di Barbabietola con Gamberetto rosa locale

CENA PLACÉE

Sformato di Trombette e foglie di Nasturzio con nocciole e mandorle in crema di stracchino alla Salvia elegans;

paccheri alla Lavanda e Zafferano con ripieno di Branzino in vellutata di lattuga e scampo e petali Bocca di Leone;

ricciolo di Orata gratinata con semi di Papavero e petali con mela caramellata e Viola su delicata crema di erbe spontanee nel giardino fiorito di Begonia e Dalia;

sfera di cioccolato bianco con Begonia e frutti della passione profumato al rum, zenzero e Viola.

I VINI

Cuvage - Marengo DOC “Acquesi” Brut

Ricossa – Piemonte DOC Moscato Secco

Ricossa – Dolcetto D’asti DOC

Cuvage – Asti Spumante Docg “Acquesi” Dolce

Acqua, Caffè

COSTO A PERSONA € 100,00

