Progetto Leo e Lions Valbormida: una raccolta tappi per finanziare la ricerca sul cancro

"Lo scopo principale della raccolta è quello di finanziare la ricerca sui tumori dell’Istituto Piemontese per la ricerca sul cancro, presieduto da Donna Allegra Agnelli - spiegano nella nota - Molti non lo sanno, ma il centro fu fondato da undici Lions ormai parecchi anni fa".

"Per questo motivo siamo orgogliosi del progetto che vogliamo portare avanti con gli istituti scolastici del nostro territorio e i comuni della Val Bormida. Verranno consegnati appositi bidoncini, acquistati dai due club, in cui andranno risposti i tappi. Concordato un periodo di raccolta, si procederà poi a ritirare i tappi per poi portarli all'Istituto sito in Candiolo".