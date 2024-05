Iscrizioni ai nidi nel Comune di Savona: aumentano le richieste, al momento sono 66 i bimbi in lista d'attesa

Sono 184 le nuove iscrizioni ai nidi savonesi per l'anno scolastico 2024-2-25. Un numero che comprende anche 27 piccoli non residenti in città, in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando erano 147 e, se si vuole, anche un po' in controtendenza per quella che è la città capoluogo della "provincia più vecchia d'Italia" e in calo demografico.

Al momento, però, sono 66 i bambini che restano esclusi dai nidi cittadini e in lista d'attesa, 5 tra i piccoli, 23 tra i medi e 38 tra i grandi. Il Comune pensa di fare fronte alla richiesta con una cinquantina di posti disponibili che si renderanno disponibili a breve, 20 della nuova sezione primavera alle Carando (per i bambini più grandi) e 30 all'asilo di via Brilla Stella Marina (ex Bollicine), al momento in attesa di autorizzazione di Alisa per l'apertura. Rimarrebbero in lista d'attesa una quindicina di piccoli per i quali si potrebbe magari liberare qualche posto con lo scorrimento delle graduatorie.