Albisola, via libero del Ministero per la convenzione sul progetto del ribaltamento del casello

Il Ministero delle Infrastrutture dà il via libera per il progetto per il ribaltamento del casello di Albisola Superiore.

Il Dicastero ha infatti inviato la convenzione per la progettazione facendo così seguito alle parole del viceministro Edoardo Rixi durante la visita dello scorso 25 marzo sul cantiere dell'Aurelia Bis.

Una tematica sul quale da anni è stata concentrata l'attenzione in quanto ritenuto fondatamentale per far sì che non si vengano a creare ulteriori problematiche alla viabilità visto che con l'uscita-entrata dei mezzi pesanti nell'attuale casello, la viabilità su Corso Mazzini e poi sull'Aurelia è più che congestionata.

Il nuovo svincolo autostradale permetterà quindi al traffico di bypassare il lungomare di Albisola e il waterfront di Savona immettendosi direttamente nell'Aurelia Bis.

Un'altra opera importante che sarà inserita è il canale scolmatore, un tunnel che prenderà acqua dal rio Basco e la porterà nel bacino del torrente Sansobbia. Nel dicembre del 2022 sulla tematica era stato affidato dal Comune albisolese un incarico per uno studio preliminare di fattibilità.

Lo studio aveva lo scopo di definire una nuova posizione dove riposizionare il casello dell’autostrada A10 Genova- Ventimiglia, i cui rami di connessione alla viabilità comunale di Albisola Superiore attualmente confluiscono tramite un incrocio a T non regolamentato su corso Mazzini generando criticità per i flussi viari in termini di rallentamenti e ingorghi con conseguenti ripercussioni anche sulla sicurezza dei mezzi in transito.

Le criticità diventeranno più imponenti quando verrà conclusa l'Aurelia Bis, ovvero nel momento in cui il casello autostradale sarà utilizzato anche per accedere direttamente a Savona e al porto in particolare ma non solo da parte dei veicoli provenienti da levante.

Era stata quindi analizzata la possibilità di spostare il piazzale di esazione, le isole, la struttura di casello ed i parcheggi/accessi, in una zona posizionata più a ovest parallelamente al torrente Sansobbia. Tutto questo permetterebbe di reindirizzare i rami di ingresso/uscita dall’ambito autostradale direttamente sulla futura rotatoria in sponda sinistra, di prossima realizzazione, che costituirà l’elemento terminale dell'Aurelia Bis di snodo tra Corso Italia, Via Saettone e il ponte Pertini.

Lo spostamento del casello quindi prevede la modifica degli attuali svincoli autostradali con il superamento dell’A10 mediante un sovrappasso (o un sottopasso), la cui progettazione necessita di un adeguato inserimento dell’opera nell’ambiente circostante nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici ed architettonici.