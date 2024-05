RP La Quiete: la struttura per anziani di Spotorno riapre le sue porte

RP La Quiete, ieri (13 maggio) ha riaperto le sue porte ad anziani e categorie fragili, offrendo ambienti rinnovati e ampliati, andando così a completare, insieme a RSA/RP La Riviera in centro a Savona e RSA/RP Montale a Diano Marina, un innovativo polo di cura sulla costa dedicato ai senior e in grado di rispondere con qualità ai bisogni delle famiglie e delle comunità della regione.

Come fanno sapere dal Gruppo La Villa “Siamo molto felici di riaprire le nostre porte all’accoglienza degli Ospiti dopo questo periodo di pausa, che ci ha permesso di lavorare su riorganizzazione, ambienti e servizi, per tornare sul territorio con tante nuove proposte e soluzioni dedicate alle categorie fragili”.

RP La Quiete: un viaggio nella struttura

La struttura viene riaperta dopo una chiusura temporanea dovuta a opere di riorganizzazione, ampliamento e rinnovamento degli ambienti e offrirà assistenza continua, qualificata e nuovi servizi per anziani e categorie fragili, in un contesto verde e rilassante. La Residenza Protetta La Quiete sorge infatti sulle colline di Spotorno, in posizione panoramica, immersa nel verde e a due passi dal mare e dispone di 50 posti letto dedicati all’ accoglienza di persone anziane autosufficienti e parzialmente autosufficienti, così come ospiti che necessitano di cure riabilitative post-ospedaliere o ricoveri di sollievo, offrendo sia soggiorni temporanei che definitivi.

RP La Quiete - in fase di accreditamento con la Regione Liguria - è distribuita su 5 piani e dispone di camere singole e doppie, luminose, ben arredate e con servizio privato. Sono inoltre presenti ampi spazi comuni e ambienti dedicati ai servizi per gli Ospiti: sala da pranzo, sale soggiorno, palestra per le attività di fisioterapia, salone parrucchiere/podologo e sala polivalente per le attività ricreative. Dispone poi di ambulatorio medico, infermeria, reception, uffici amministrativi ed una cappella per le celebrazioni di rito. Esternamente è circondata da un grande giardino attrezzato con gazebo e panchine dove gli Ospiti possono concedersi momenti di relax durante il giorno e con i propri familiari.

RP La Quiete è in via Alla Rocca 36, Spotorno. Per maggiori informazioni è a disposizione il numero verde gratuito 800 688736.