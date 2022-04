Vendere casa tramite agenzia senza esclusiva funziona?

Vendere casa tramite agenzia senza esclusiva rappresenta un argomento molto attuale, che spesso può generare qualche scontro tra il cliente e l’agenzia immobiliare.

Infatti, se da un lato l’agenzia vorrebbe comunque essere tutelata sull’operazione che mette a punto e porta avanti, dall’altro lato ci sono anche le esigenze del cliente, che non vuole sentirsi vincolato.

Vediamo bene di cosa si tratta.

Come funziona esattamente?

L’incarico di vendita non in esclusiva si può realizzare tramite incarico verbale o incarico scritto senza esclusiva.

Sarà sufficiente un accordo verbale, rilasciando all’agenzia immobiliare alcuni dati sul tuo immobile da vendere, delle foto e il tuo contatto telefonico.

Nell’accordo verbale, comunque, esiste un rischio, perché spesso l’agenzia si concentra sui clienti che sono più motivati e che sono disposti a concedere un incarico più vincolante.

Pertanto è sicuramente meglio firmare un incarico scritto, anche senza esclusiva.

Proprio a questo proposito Likecasa.it, il sito che oramai è un punto di riferimento per l’informazione della casa, mette in guardia ribadendo l’importanza di sapere esattamente cosa può contenere il mandato non esclusivo prima di firmare.

Svantaggi e limiti

Se l’obiettivo è quello di vendere casa tramite agenzia senza esclusiva, da quello che ti abbiamo descritto puoi immediatamente capire come l’accordo informale, espresso verbalmente, può costituire un limite.

Infatti in mancanza di una firma e di un accordo formale, quale agenzia sarebbe disposta ad investire più tempo o anche denaro per la pubblicità?

Si è più tutelati da un accordo scritto, anche senza esclusiva, in modo che le tue informazioni e le tue esigenze non finiscano con l’essere dimenticate.

Senza esclusiva in pratica l’agenzia non è obbligata ad investire denaro su pubblicità a pagamento.

Al limite puoi agire secondo l’articolo 1756 del Codice Civile, stabilendo un rimborso spese, il cui ammontare deve essere riportato in un incarico scritto.

Potrebbe essere una soluzione per avere un po’ di pubblicità in maniera professionale, comunque non avendo il vincolo di esclusività.

Vantaggi

Il fatto di vendere casa tramite agenzia senza esclusiva da molti è giudicato come qualcosa di piuttosto conveniente, perché fondamentalmente si ha la possibilità di non operare tramite vincoli specifici.

Il cliente che deve vendere casa si trova quindi in una condizione di maggiore libertà e può rivolgersi contemporaneamente anche ad altre agenzie immobiliari, per vedere ampliato il suo raggio di azione.

Quindi si rimane senza definire obblighi precisi, ma si ha soltanto l’opportunità di rispondere quando l’agente immobiliare ti ricontatta, per eventualmente farti sapere che c’è un cliente interessato all’acquisto dell’immobile.

Valutare dunque tra vantaggi e svantaggi e scegliere l’opzione di vendita che meglio rispecchia le proprie necessità è fondamentale.

Bisogna non dimenticare allo stesso tempo che un’agenzia immobiliare tenderà a prediligere i clienti che firmano un contratto in esclusiva in quanto gli interessi economici sono maggiori.