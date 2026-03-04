Il 5 marzo a Villa Nobel il primo evento dell’Associazione Culturale Italia Svezia nel segno di scienza e responsabilità

Sanremo si prepara ad accogliere un appuntamento di alto profilo culturale e istituzionale. Domani, 5 marzo 2026, nella suggestiva cornice di Villa Alfred Nobel, sede del Consolato Onorario di Svezia, si terrà l’evento fondativo dell’Associazione Culturale Italia Svezia dal pensiero di Alfred Nobel (ACIS), un nuovo soggetto culturale nato per promuovere il dialogo tra scienza, etica e cooperazione europea.

Il titolo scelto per l’iniziativa — “Dal pensiero di Alfred Nobel: Scienza, Cultura e Responsabilità nella Società Contemporanea” — racchiude l’anima del progetto: non una semplice celebrazione della figura dello scienziato svedese, ma una rilettura attuale della sua eredità intellettuale, fondata sull’intreccio tra progresso scientifico e responsabilità morale.

La sede stessa dell’Associazione, stabilita presso Villa Nobel, possiede un forte valore simbolico. È qui che Alfred Nobel visse gli ultimi anni della sua vita, ed è da qui che oggi prende forma un nuovo percorso culturale volto a costruire ponti tra il Mediterraneo e il Nord Europa, con la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra come naturale spazio di incontro transfrontaliero.

L’evento, trasmesso anche in diretta streaming dal sito di Villa Nobel, si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali e la presentazione ufficiale dell’Associazione a cura di Gianmaria Leto, Gianfranco Trapani e Ilaria Mutani. Seguirà una lectio introduttiva dedicata al tema “Alfred Nobel: scienza, coscienza e responsabilità”, affidata alla rappresentanza diplomatica svedese, che richiamerà il legame tra progresso, etica e cooperazione tra i popoli.

Cuore dell’incontro sarà il focus dedicato alle nuove generazioni e alle fragilità emergenti. Si parlerà di disagio giovanile tra Nord e Sud Europa con Giuseppe Pili, di educazione e futuro europeo nel contesto globale con Roberto Ravera, e di disturbi del comportamento alimentare con Stefania De Montis, affrontando i DCA come fenomeno sempre più rilevante tra pressioni sociali e responsabilità educative.

L’attenzione ai giovani non è casuale: l’Associazione riconosce negli adolescenti e nei giovani adulti i protagonisti del futuro europeo. Non a caso, tra le finalità di ACIS vi sono la promozione della cultura scientifica e interdisciplinare, il sostegno allo scambio di buone pratiche tra Italia e Svezia nei settori dell’educazione, della salute, della sostenibilità e dell’innovazione, nonché la creazione di collaborazioni tra istituzioni, università, imprese e operatori culturali.

Elemento centrale del progetto è la nascita del Centro Studi dal pensiero di Alfred Nobel, struttura permanente di ricerca e divulgazione che si propone di leggere i Premi Nobel non solo come riconoscimenti all’eccellenza, ma come osservatorio privilegiato sull’evoluzione del sapere e della responsabilità sociale nella società contemporanea.

La mattinata si concluderà con una tavola rotonda e con la presentazione delle linee strategiche per il 2026, delineando un programma di attività che ambisce a trasformare l’Associazione in un vero laboratorio culturale stabile, capace di incidere nel territorio e nel dibattito europeo.

ACIS nasce dunque non come semplice organizzatrice di eventi, ma come centro di elaborazione culturale e progettuale, con l’obiettivo dichiarato di costruire duraturi ponti tra Nord e Sud Europa nel solco del pensiero di Alfred Nobel.

Sanremo, ancora una volta, si conferma crocevia di cultura internazionale. E da Villa Nobel parte oggi un nuovo capitolo di dialogo europeo, fondato su conoscenza, responsabilità e cooperazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA UFFICIALE: EVENTO FONDATIVO ACIS

Sede: Villa Alfred Nobel, Sanremo

Data: 5 Marzo 2026

Dal pensiero di Alfred Nobel: Scienza, Cultura e Responsabilità nella Società Contemporanea

Evento trasmesso in diretta streaming dal sito di Villa Nobel

Sessione I: Apertura Istituzionale (ore 09:30)

• 09:30 – 09:45 | Saluti Istituzionali e Presentazione ACIS Intervento a cura di Gianmaria Leto, Gianfranco Trapani e Ilaria Mutani.

• Presentazione dell'Associazione e richiamo ai valori del Manifesto.

• Valorizzazione di Villa Nobel come fulcro del dialogo europeo.

•

• 09:45 – 10:00 | Lectio Introduttiva "Alfred Nobel: scienza, coscienza e responsabilità".

• Il legame tra progresso, etica e cooperazione Italia–Svezia ruolo delle nuove generazioni quali interpreti e promotori di un futuro fondato su conoscenza, responsabilità e collaborazione tra i popoli.

A cura della rappresentanza diplomatica svedese

Sessione II: Focus Giovani e Nuove Fragilità (ore 10:00)

• 10:00 – 10:20 | Il disagio giovanile tra Nord e Sud Europa Relatore: Giuseppe Pili.

• Analisi dei fattori di fragilità psicologica e sociale, con focus su affinità e differenze tra i modelli italiano e svedese.

•

• 10:20 – 10:40 | Giovani e adolescenti: crescere tra Europa e paesi emergenti Relatore: Roberto Ravera.

• Riflessione su educazione, responsabilità e futuro europeo nel contesto globale.

• 10:40 – 11:00 | I disturbi del comportamento alimentare (DCA) nei giovani Relatrice: Stefania De Montis.

Inquadramento dei DCA come fenomeno emergente tra pressione sociale e responsabilità educative.

Sessione III: Chiusura e Visione Futura (ore 11:00)

• 11:00 – 11:15 | Dibattito e Tavola Rotonda Spazio per domande dal pubblico e confronto interdisciplinare tra i relatori.

•

• 11:15 – 11:20 | Conclusioni A cura di Gianfranco Trapani.

• Presentazione delle aree strategiche: Centro Studi dal Pensiero di Alfred Nobel e Territorio, Cultura e Scambi.

• Anticipazione del programma delle attività per il 2026.

•

Gli eventi ACIS dal Pensiero di Alfred Nobel si svolgono in collaborazione con:

HEALTH&FOOD FESTIVAL

BIOSLOW

DISTRETTO DEL CIBO LIGURIA DI PONENTE

• Comune di Pieve di Teco (IM)

• Comune di Ospedaletti (IM)

• Associazione Antiche Vie del Sale

• Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

• Confesercenti di Imperia