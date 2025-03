Maxi inchiesta sugli sfalci d'erba nelle provinciali: nel mirino gli appalti dei lavori nella zona di Pontinvrea/Dego e Varazze/Celle

Appalti per pulizia e sfalci dell'erba sulle strade provinciali da Pontivrea a Dego passando per Celle, Varazze, Stella e Albisola.

Due sono infatti i lotti, il due e il tre (erano 12 in totale) , finiti nella lente d'ingrandimento della Procura per affidamenti degli appalti a due ditte pugliesi, la De Grecis Cos. e Ma. Verde di Bitonto e la Green Srl di Noicattaro.

Entrambe le aziende si erano aggiudicate l'appalto della Provincia con un ribasso d'asta del 28% per rispettivamente lavori per 20mila euro e 22. 552 euro.

E ad essere indagati sono il geometra della Provincia Andrea Tessitore, responsabile ufficio manutenzione e responsabile unico del procedimento per i due lotti contestati, il capo cantoniere Claudio Sardo e l'imprenditore Giuseppe Rizzi amministratore di fatto della ditta De Grecis.

Nella mattinata di ieri gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Vito Innamorato, su delega della Procura della Repubblica di Savona, avevano eseguito le perquisizioni locali ed informatiche negli uffici della Provincia di Savona e nella sede delle due imprese pugliesi, attive nel settore della manutenzione del verde pubblico e privato.

Era stato poi notificato ai due dipendenti della Provincia e all'amministratore di fatto di una delle citate ditte, l'invito a rendere interrogatorio davanti al Giudice per le Indagini Preliminari previsto per la prossima settimana per rispondere dei reati di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico e truffa in danno di ente pubblico, a vario titolo contestati.

Il Gip dovrà pronunciarsi sulla richiesta di misura cautelare personale, avanzata dal Pubblico Ministero Luca Traversa a carico dei tre soggetti.

Il procedimento concerne quindi la gara europea tramite procedura aperta per l'affidamento del servizio di sfalcio erba per l'anno 2024 (Appalto 2160 per un importo complessivo di 319.232,31 euro), in relazione alla quale gli inquirenti contestano la turbativa nel procedimento di assegnazione di due dei dodici lotti, oltre ad uno specifico episodio corruttivo, che avrebbe visto protagonisti l'imprenditore pugliese, il Responsabile Unico del Procedimento ed il capo-cantoniere.

Le perquisizioni ed i provvedimenti descritti sono stati disposti sulla base degli atti di indagine raccolti dai soli inquirenti; soltanto le successive fasi processuali, caratterizzate dal contraddittorio con la difesa degli indagati, consentiranno la verifica dell'ipotesi accusatoria, stante la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, i diritti e le garanzie di legge.