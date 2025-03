Savona: in Duomo l'addio a Rino Canavese, ex presidente dell'Autorità Portuale

Il mondo dell'imprenditoria portuale e non, sindacale e istituzionale si è riunito in Duomo per l'ultimo saluto a Rino Canavese, mancato improvvisamente all'età di 76 anni. In una cattedrale affollata la comunità si è riunita intorno all famiglia. Molti i sindaci ed ex amministratori, imprenditori e operatori del porto.

Al termine del rito funebre l'ultimo viaggio di Rino Canavese, prima della tumulazione, sarà nel porto di Savona che con il suo operato ha contribuito a fare crescere e sviluppare. Un ultimo riconoscimento e saluto da parte del mondo portuale che gli ha voluto rendere omaggio.