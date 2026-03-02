Piaggio Aerospace lancia l’Avanti Nx: con Baykar prende quota la nuova era

Ripartenza per Piaggio Aerospace del gruppo Baykar, che apre ufficialmente la “nuova era” dell’azienda ligure all’insegna dell’evoluzione.

Al centro c’è l’Avanti Nx (Next), la versione più recente del P.180 Avanti, velivolo simbolo dell’azienda. Va oltre l’aggiornamento tecnico: è il segno di un cambio di rotta. Più attenzione al cliente, più ascolto, più cura verso chi vola e verso chi ogni giorno lavora alla manutenzione degli aerei.

La presentazione, per ora interna e avvenuta nello stabilimento di Villanova d’Albenga, è stata l’occasione per ribadire la visione del nuovo corso. “È nostra responsabilità onorare il passato con il coraggio di cambiare e trasformare quel cambiamento in un rinnovato successo - ha dichiarato Haluk Bayraktar, presidente di Piaggio Aerospace e Ceo di Baykar, rivolgendosi ai dipendenti -. Il futuro sarà scritto dalle persone che ogni giorno costruiscono l’azienda, con le nostre mani, le nostre menti e la nostra determinazione”. La nuova era, ha sottolineato, comincia adesso.

A svelare logo e identità visiva rinnovata è stato Alberto Caruso, Chief Design & Brand di Baykar, con esperienze in Lamborghini e Lilium Jet. Un’immagine più contemporanea per un marchio che punta a restare fedele alla propria storia guardando avanti.

“Avanti Next non è solo una nuova versione del nostro P.180. Segna l’inizio di una nuova fase per Piaggio Aerospace”, ha spiegato l’amministratore delegato Giovanni Tomassini, delineando una strategia che unisce innovazione tecnologica e relazione con il cliente.

Presentato anche il nuovo sito web aziendale e una linea di divise per i dipendenti.