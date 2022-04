Savona, incontro giunta Russo alla Rocca di Legino: chiesta una valorizzazione dei giardini e la sistemazione delle strade (FOTO)

Pulizia, valorizzazione dei parchi e giardini che necessitano di interventi per problemi di degrado oltre alla sistemazione delle strade secondarie.

Questi i temi sollevati dai residenti della zona della Rocca di Legino e dell'Oltreletimbro che hanno partecipato questo pomeriggio all'incontro di quartiere organizzato dal sindaco Marco Russo e dalla giunta comunale.

Dopo l'introduzione del primo cittadino sono intervenuti i cittadini che hanno esposto alcune criticità presenti sul territorio.

"La raccolta dei rifiuti è sicuramente un problema ma c'è bisogno anche di sensibilizzazione nei savonesi perchè c'è chi abbandona materassi e frighi nei boschi" ha detto una cittadina.

"Il verde è importante, c'è uno spazio pubblico in via Fontanassa con giochi per bambini che sono da ripristinare - ha continuato un residente - dietro la stazione ci sono Villa Bianca e Villa Rossa e gli spazi verdi sono stati ripuliti ma si potrebbe trovare un accordo per pulire di più".

Attenzione anche alla pulizia nelle aree della case popolari gestite da Arte, da via Chiavella passando per piazzale Moroni e largo Tissoni.

"Arte se ne lava le mani, non c'è nessuno che si prende cura degli spazi e si è creato infatti un aspetto di degrado. Ci vuole un intervento del comune trovando una collaborazione con loro, molti condomini sarebbero disponibili a prendersene cura" specifica una savonese.

Attenzione anche al tema legato alla sicurezza, è stato infatti posto il problema delle frane che si sono verificate nel 2019 in via alla Strà con il coinvolgimento delle vicine Via Valcada, via Belvedere e via della Vignetta.

"C'è pieno di frane e vi invito a fare un giro sulle strade, alcune sono pericolose e ce le siamo pulite noi" ha puntualizzato una residente che ha evidenziato anche la presenza di lupi e di cinghiali nella zona.

"La strada di via Belvedere è molto frammentata, durante il lockdown era una processione di persone che facevano una passeggiata non possono essere dimenticate, a suo tempo il comune ha collaborato ma è necessario un aiuto" precisa un ex insegnante da 35 anni abitante della via.

"Santa Rita sta vivendo un momento morto e invito l'amministrazione a prenderne atto e creare eventi per risvegliare i quartieri. La gente c'è e ha voglia di uscire e di godere degli spazi - continua un savonese - I giardini di piazza delle Nazioni hanno potenzialità enormi, è il miglior prato di Savona. Chi vive intorno al Matitino sa che le aree verdi sono abbandonate a se stesse".