Roccavignale 2024, Roberto Casanova presenta la lista: "Una candidatura per il paese"

"La nostra candidatura non è contro nessuno, ma per il paese", così Roberto Casanova, dirigente d'azienda di 56 anni, presenta la lista "Noi Roccavignale-Casanova Sindaco".

"Abbiamo deciso di scendere in campo con la volontà di ridare una dignità democratica al paese", afferma il candidato sindaco. "Negli ultimi anni Roccavignale ha vissuto una situazione anomala. Con l'assenza di un gruppo di opposizione in Consiglio comunale, non si può parlare di una situazione democratica completa".

"L'amministrazione uscente ha compiuto alcune azioni positive, come il Rokkafest, che intendiamo continuare in caso di elezioni. Tuttavia, desideriamo cambiare il metodo di scelta, ad esempio rendendo trasparenti le assunzioni nel comune. Come dice un vecchio detto di Roccavignale: 'Tutti abbiamo la bocca sotto il naso'".

"In vista di questa tornata elettorale, faccio il mio più sincero in bocca al lupo a tutti i candidati", conclude Casanova, dimostrando rispetto per il processo democratico e per coloro che si impegnano per il bene della comunità.

Ecco i candidati consiglieri: Paolo Bagnasco, 64 anni, pensionato; Bruno Baronti, 64 anni, pensionato; Marco Braida, 58 anni, ex messo comunale; Claudio Baruzzo, 67 anni, pensionato; Felice Currenti, 51 anni, imprenditore; Roberto Ghisolfo, 62 anni, luogotenente dei carabinieri; Francesca Maggesi, 39 anni, impiegata amministrativa; Marco Petenzi, 67 anni, pensionato; Luciana Turco, 73 anni, pensionata.