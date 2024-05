Riccardo Tomatis: "E' cruciale dare spazio e voce alla creatività giovanile"

I giovani sono al centro del programma elettorale del candidato sindaco Riccardo Tomatis, il futuro da valorizzare: "Oggi più che mai è cruciale dare spazio e voce alla creatività giovanile. È con grande entusiasmo che presentiamo il nostro piano per promuovere un ambiente dinamico ed inclusivo per i giovani nella nostra comunità".

"Abbiamo ascoltato le esigenze e siamo pronti a realizzare più spazi cittadini dedicati alla creatività giovanile. Vogliamo farlo all'interno delle politiche culturali ma con un approccio che favorisca l'autonomia, gli scambi e l'aggregazione. Immaginiamo zone urbane creative, parchi ed aree dismesse trasformate in luoghi di ispirazione ed innovazione, dove i giovani possano esprimere liberamente la loro creatività".

"Un elemento chiave del nostro piano è la creazione di un festival culturale annuale. Questo evento inclusivo ospiterà esibizioni musicali, danze tradizionali e mostre d'arte provenienti da diverse culture presenti nella nostra Comunità. Vogliamo far conoscere ai giovani le tradizioni dei paesi d'origine, promuovendo così l'inclusione ed il rispetto reciproco", prosegue.

"Per comprendere meglio le esigenze dei giovani ed agire di conseguenza, istituiremo un 'Osservatorio dell'educazione'. Questo organismo si concentrerà sull'analisi della situazione giovanile e sull'implementazione di azioni e progetti a supporto di bambini e ragazzi. Coinvolgeremo istituzioni, scuole, realtà di volontariato ed il Consiglio Comunale dei ragazzi per garantire un approccio inclusivo e partecipativo".

"Dal punto di vista culturale, amplieremo le nostre risorse. Completeremo la biblioteca itinerante, trasformando il "Nottebus" in uno spazio per laboratori e letture rivolte ai giovani delle zone periferiche. Inoltre, realizzeremo una ludoteca comunale per supportare le famiglie che necessitano di aiuto con i supporti pomeridiani ed extrascolastici".

"Il futuro della nostra comunità dipende dalla capacità di nutrire e valorizzare la creatività dei nostri giovani. Con il sostegno della cittadinanza, realizzeremo un ambiente dove ogni giovane possa crescere, imparare e realizzare il proprio potenziale. Insieme, possiamo costruire un futuro più luminoso per tutti. Uniamoci nel promuovere il futuro creativo dei giovani", conclude Tomatis.