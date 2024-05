Quale futuro per Albenga? All’Ambra il confronto elettorale di Savonanews tra i candidati Podio e Tomatis

Quale futuro per Albenga?

Rispondendo a una serie di domande, che toccheranno i principali temi di interesse della comunità, i candidati a sindaco Nicola Podio e Riccardo Tomatis esporranno la propria idea di città per i prossimi cinque anni, nel corso del confronto elettorale organizzato dalla redazione di Savonanews programmato per mercoledì 22 maggio alle 20.30 al Teatro Ambra di Albenga.

Come anticipato, sul palco si sfideranno Nicola Podio, appoggiato da cinque liste di centrodestra, e Riccardo Tomatis, sostenuto da tre liste civiche. Nel corso della serata, gli aspiranti primi cittadini risponderanno alle domande elaborate dalla nostra redazione, per dare la possibilità agli albenganesi di avere maggiore chiarezza sulle proposte e iniziative dei candidati sul futuro della città, in vista delle elezioni amministrative che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno.

L’iniziativa di Savonanews è aperta alla cittadinanza in modo completamente gratuito e avrà anche una finalità benefica: la nostra redazione ha invitato la Croce Bianca di Albenga ad essere presente con militi e un proprio banchetto, dove sarà possibile fare donazioni e approfondire l’attività svolta dalla pubblica assistenza, sempre presente per tutti, 365 giorni all’anno e che, come altre associazioni simili, necessita della generosità di volontari e cittadini.

Savonanews, promuovendo l’apertura nei confronti degli altri media del territorio, estende l'invito a partecipare ai giornalisti delle altre testate, che potranno porre ulteriori domande, rendendo ancora più vivo il dibattito.

E voi, cosa vorreste chiedere al futuro sindaco di Albenga? Inviateci le vostre domande a direttore@savonanews.it indicando nell’oggetto DOMANDA CONFRONTO ELETTORALE ALBENGA. La nostra redazione ne sceglierà alcune, che verranno poste ai candidati Podio e Tomatis sul palco dell’Ambra.

I cittadini sono invitati a partecipare. Maggiori informazioni nei prossimi giorni.